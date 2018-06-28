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曙光現？婦聯會訴訟 雷倩看到司法正義的一線希望

2018-06-28 01:24聯合報 記者王寓中╱即時報導

婦聯會圍城147天。婦聯會針對行政院黨產會做出其為國民黨附隨組織的處分提起行政訴訟昨天開庭，主委雷倩深夜在臉書貼文，她表示，昨天台北高等行政法院的開庭過程，讓我們對司法公義燃起一線希望，但仍將以臨淵履薄心情，靜待最後決定。

雷倩整理昨天開庭的三大重點。

首先，雷倩指出，法官在整理爭點與指揮訴訟過程中，並未被對方律師臨訟推託之詞忽悠，而是直指本件訴訟的本質，就2月1日黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織所引用的法條及處分理由，確認舉證責任的分配與黨產會必需提出的文件。

據指出，根據黨產條例第4條第2項規定，所謂附隨組織，是指曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。

法官認為，照黨產會認定，婦聯會從曾由國民黨控制，到「脫離」國民黨控制，這段「脫離過程」的事證，必須由黨產會負起舉證責任。這與過去認為舉證責任都在婦聯會，出現極大的轉變。

另外，法官認為，黨產會對附隨組織的認定，是以前東德為師，但以德國為例，婦聯會若是國民黨附隨組織，那婦聯會到如何協助且是國民黨「鞏固政權」之必要，婦聯會如何鞏固國民黨政權，黨產會也要再加以說明。

雷倩認為，只要回歸證據法則與正當法律程序，相信法官必會同意黨產會的原處分欠缺理由、違背行政程序法。

雷倩並指出，不當黨產條例本身即是有違憲疑義的立法，民進黨藉著完全執政優勢，在立法院立下違憲的法律，設立擴權的機關，逕為對人民財產認定、凍結、甚至沒入國庫等處分。在這個層面，婦聯會委託李復甸及李宜光兩位律師，研究相關的違憲疑義，趕在昨天向正式法院提出「聲請裁定停止審判暨聲請釋憲狀」。

婦聯會是在日前北高行法官向大法官提釋憲停止國民黨產訴訟後，也希望法官援例辦理聲請釋憲，並且委由首度曝光的李復甸及李宜光兩位律師，主動寫好釋憲狀。

雷倩指出，昨天李宜光律師在庭上扼要陳述了婦聯會向法院聲請的理由，法官則命黨產會在7月20日前對婦聯會的聲請提出書面意見。全案候核辦。

據了解，黨產會出庭律師原本是要「2個月」時間才能提出書面意見，但法官要求7月20日前就要提出。

但雷倩另一方面也指出，最近，黨產會更換的承辦人員，竟以雷霆之姿對待婦聯會的會務人員，在多方刁難之下，已有同仁不願忍受而決定離職。這不禁讓她感嘆，面對手握公權力的大機關，小老百姓究竟還有什麼活路？

雷倩表示，民主是台灣的驕傲，最近李登輝前總統在琉球、蔡英文總統接受法新社訪問，都不斷宣揚台灣的民主成就。

雷倩指出，但法治是民主的基石，沒有法治的民主只是權力者的化妝術。最近蔡政府的一系列作為都衝撞了現代法治國的原則，甚至違背憲法對人民基本權利的保障，婦聯會被認定為國民黨的附隨組織便是最好的例子。

她表示，在婦聯會一案，司法的天平將接受最嚴苛的考驗。

婦聯會黨產雷倩
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