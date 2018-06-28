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酈英傑 接掌AIT台北辦事處

2018-06-28 01:02聯合報 記者黃國樑、華盛頓記者張加／連線報導

美國在台協會宣布，酈英傑今夏接替梅健華成為新任AIT台北辦事處處長。 圖／聯合報...
美國在台協會宣布，酈英傑今夏接替梅健華成為新任AIT台北辦事處處長。 圖／聯合報系資料照片
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美國在台協會（ＡＩＴ）昨天分在華府、台北宣布，由酈英傑（Brent Christensen）於今年夏天接替梅健華成為新任ＡＩＴ台北辦事處處長，對於這項人事安排，總統府與外交部分別表示誠摯歡迎，期盼讓台美關係邁向更緊密友好的新紀元。

ＡＩＴ說，酈英傑有逾廿九年外交資歷，在多個與台灣和中國相關的高階要職中累積了豐富經驗，他曾於二○一二年擔任ＡＩＴ台北辦事處副處長，在此之前擔任國務院台灣協調處處長，在制訂對台政策上扮演關鍵角色。他還曾三度派駐美國駐北京大使館，最近一次是擔任負責環境、科技和衛生事務的參贊。

總統府發出聲明說，隨著美國在台協會內湖新館的落成，代表了台美關係的重要里程碑，期盼未來在酈英傑就任處長後，雙方能持續就台美許多合作交流事項繼續推展，讓台美關係邁向更緊密友好的新紀元。

華府外交人士表示，樂見酈英傑接任ＡＩＴ台北辦事處處長，因為酈對台灣事務相當熟悉，且在台灣有許多好朋友。不過，也有華府人士認為這是個不好不壞的決定，指酈是「安全牌」，但擔憂酈難以在台美關係方面展現創意。

酈英傑擔任ＡＩＴ台北辦事處副處長期間，即曾暫擔任代理處長。ＡＩＴ表示，酈英傑曾在國務院人事處擔任資深顧問；在此之前，他曾在「亞太安全研究中心」擔任外交政策顧問，其他的海外派駐經驗包括南非、香港。進入國務院之前，他是美國空軍一員，官拜上尉。

根據ＡＩＴ資料，酈英傑擁有奧勒岡衛生科學大學牙醫學位，以及喬治・華盛頓大學碩士學位和楊百翰大學學士學位；酈英傑來自猶他州普洛伏市。

外交部則發布新聞稿表示，酈英傑擔任台灣協調處處長及ＡＩＴ台北辦事處副處長任內，曾參與多項台美關係重要推案，包括台灣參與美國「免簽證計畫」、簽署新版台美「特權、免稅暨豁免協定」、成立台美「全球合作暨訓練架構」等，並協助促成美環保署署長麥卡錫（Gina McCarthy）及國務院經濟暨商務助理國務卿芮福金（Charles Rivkin）等高層官員訪台，曾獲外交部頒贈睦誼外交獎章。

台美關係國務院酈英傑
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