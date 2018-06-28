吳釗燮籲台日 展開「對中安保對話」

2018-06-28 01:11 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／廿七日電



外交部長吳釗燮接受日媒專訪，表達希望展開台日對中安保對話。 東京記者蔡佩芳／攝影。 分享 facebook 外交部長吳釗燮呼籲台日展開「對中安保對話」，並批評中國大陸掠奪我邦交國，意圖抹殺台灣獨立存在事實，政府不會接受一中原則，但也不會與大陸展開邦交國爭奪戰，而是力爭有共同理念國家的支持。

吳釗燮接受日本媒體產經新聞專訪，訪談中展現對台美安保合作的自信。他指出，川普政府高層訪台頻率比過去任何政府頻繁，去年六月美方決定出售約十四點二億美元的武器更是「對台灣的善意」；台美正針對未來軍售展開非常緊密的對話，美國政府對台灣所提軍售案的態度「狀況比過去都理想」。

吳釗燮以台美關係為例說，安保合作密切，顯示有無邦交不是安保對話的前提條件。如果日本政府不希望公開對話，也可以不公開形式進行。日本與台灣同樣直接面對來自大陸的軍事壓力與威脅，大陸的軍機自日本宮古海峽南下便是台灣，反之自巴士海峽北上便是對日本的威脅，日台安全保障密不可分，希望與日本在安保領域交換意見。

此外，對日本政府希望我國能早日放寬福島五縣食品輸台規定，吳釗燮說，台日雙方合作重新取得消費者的信賴是必要的。

吳釗燮在專訪中也談及多個邦交國先後與我斷交一事，他批評大陸藉由奪取我邦交國抹殺台灣獨立存在的事實。台灣不受大陸統治，大陸對「一個中國」原則的解釋狹隘，台灣人民不能接受，政府今後也不會接受「一個中國」原則。

他也指出，金錢外交是惡性外交競爭，不會與大陸進行友邦爭奪戰；開拓新的外交關係也可能被國際社會認為是一種與大陸的競爭，未必是正面效果。他主張深化與美、日、歐洲部分對大陸抱持警戒理念相近國家的互動。他指出，我國今年雖然無法以觀察員身分參加世界衛生大會，但與台灣有互動的國家的影響力與數量都比過去改善。

產經新聞指出，台灣政府官員向沒有邦交的日本提出執政者對話非常罕見。大陸人民解放軍在台灣周邊的活動日益頻繁，讓台灣政府比以往更積極的表態。蔡政府對深化台美安保深具信心，從而對美國同盟國的日本也提出安保對話的要求。