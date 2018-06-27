財團法人法三讀 朱武獻：宗教是良心工作 非對付壞人

2018-06-27 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



立法院臨時會今天三讀通過「財團法人法」，但排除「宗教財團法人」。銓敘部前部長、現任「宗華教信聯盟黨」主席朱武獻表示欣慰，並認為宗教事業是良心的工作，政府不該用對付「壞人」的角度來過度規範。

在今天「財團法人法」完成三讀之前，朱武獻等宗教界人士曾揚言，如果把「宗教財團法人」入法，宗教界將串連上街抗爭。

朱武獻表示，我國目前宗教團體的組織型態有「財團法人」、「寺廟」、「社會團體」3種，從2001年以來，行政院5次函送立法院的「宗教團體法草案」，也一直將這3種組織型態的宗教團體一併納入「宗教團體法草案」。

他批評這次行政院版「財團法人法」草案，卻特例將「宗教財團法人」從3種宗教團體組織中拉出來管轄，不但觸及限縮宗教信仰自由的敏感神經，也有窒礙難行的問題，更不利「宗教文化」。

他說，目前以財團法人登記有案的寺廟約500座，原本已受「監督寺廟條例」規範，如果又被「財團法人法」納入管理，兩法彼此規定衝突時，公權力處理依據何在？

例如，監督寺廟條例第8條規定「寺廟之不動產及法物，非經所屬教會之決議，並呈請該管官署許可，不得處分或變更」，大法官第573號解釋已宣告違憲；但「財團法人法」草案卻又規定民間捐助的財團法人，其不動產之處分或設定負擔，應經董事會特別決議，並陳報主管機關許可後行之。他表示，這就是法律上的明顯衝突。

朱武獻說，過去民進黨對「宗教團體法」的立法方向是「低度管理、高度服務」，如今「財團法人法」卻採「高度管理」，難怪引發宗教界大反彈。

至於外界要求宗教團體也須財務透明，朱武獻認為，目前已有民法、監督寺廟條例及相關行政命令可作規範，而公布捐獻者詳細資料，連「點光明燈」都要公布名單，除了關乎隱私，也涉及個人信仰自由等問題，實務上行不通。