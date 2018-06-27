賴揆：食安把關 小型工廠列為稽查重點

2018-06-27 20:35 中央社 台北27日電



行政院長賴清德今天表示，食品安全是民眾最關心的議題之一，政府落實食安把關，請衛福部確實查察食品工廠，尤其是小型、尚未查察及有不良紀錄者，應列為稽查重點。

行政院晚間發布新聞稿，賴清德今天主持「行政院食品安全會報107年第2次會議」。在對食品製造業者的管控措施與稽核情形方面，賴清德表示，目前全台食品製造業者約1萬8000家，其中有工廠登記約6000家，請衛福部確實查察每家食品工廠，尤其是小型、尚未查察及過去有不良紀錄者，應列為重點，並以全面稽查為目標。

在農業用藥安全、食品安全的風險評估方面，賴清德表示，農藥或動物用藥的殘留容許量（MRL）訂定，或是每人每日容許攝取量（ADI）的估算，除參考國際標準，也要強化部會橫向聯繫，必要時應共同向外界說明，以獲取民眾支持，順利引進新藥，以解決少量作物缺乏防治用藥的情形。為使風險評估過程更加公開透明，請各部會將風險評估工作訂定標準作業程序，並適度公開風險評估資料。

賴清德指出，消費者容易因為資訊不足，加上過去食安事件影響，導致對政府食安管理及所做的風險評估不信任，請相關部會持續主動說明，並將艱難的科學性技術用語，轉譯成民眾易於瞭解的資訊。另農委會所訂「10年化學農藥減半」及「含藥物飼料添加物管理」兩方向，均值得肯定，請持續加強辦理。