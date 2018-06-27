總統維安連雞蛋都管制 江啟臣：這麼怕乾脆別出門

2018-06-27 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨立委江啟臣。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統蔡英文周五將再度前往國防大學復興崗校區主持三軍六校聯合畢業典禮，但因去年此時，蔡總統前往主持時遭退伍軍人團體抗議，北市警局今年維安連雞蛋都列為危險物品。國民黨立委江啟臣表示，蔡總統出個門竟如此擾民，這麼害怕乾脆別出門。

江啟臣揶揄，蔡英文身為總統，擔憂的竟然不是瞄準台灣的導彈，而是人民手上的「雞蛋」，更別說為了總統出巡，還差點讓鄰停國小近課，影響學童正常上課權利；按這樣的標準，民眾過去也曾拿鞋子來丟政治人物，現在是不是也將鞋子列為危險物品？