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高市府氣爆免賠？ 氣爆自救會長：再說，撞牆死一死算了

2018-06-27 15:22聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄氣爆代位求償惹議，災民自救會長陳冠榮透過臉書表示，一審宣判後，不同顏色的陣營紛紛出來發表高見，卻從未曾見過這些人現身幫過災民一絲一毫。他並計算代位求償的賠償方式，指市府並非免賠，重批「政治人物搞不懂的還在那跳針市府不用賠償的，撞牆死一死算了！」

陳冠榮說，高市府代位求償的一審宣判結果近日出來，預料之中的，不同顏色的陣營又紛紛出來發表自己的高見，奇特的是，身為氣爆罹難者家屬代表，付出了4年光陰努力完成罹難者及重傷者和解的自救會長在下本人，卻從未曾見過這些發表高見的人現身幫過任何災民一絲一毫。

陳冠榮說，高雄氣爆是綿延數十年，多人的疏忽及制度上的闕漏連環造成的悲劇；我捫心自問，即便把我自己放在裡面任一個人的任一位置，都無法避免這樣的悲劇；因此，雖身為罹難者家屬，他無意苛責任一被告。然而，這不代表理應負上統領國家之責的前總統府秘書長，及沒有注意過時法條的前立委，甚或理應監督高雄市政的所有市議員們，就可以無視自己亦身為這個闕漏一環的一份子，而肆意的指責他人。

他期望自己背負著先父的名號，能幫後世所有受災的台灣人開拓一條不一樣的道路；然而，隨著選舉臨近，他盼到的是見獵心喜的政客，是一個又一個，要選台北市長的，要選高雄市長的，要幫拉抬聲勢的，一個一個的，收割氣爆罹難者家屬、傷者、災民的痛，成就自己批評謾罵的能量的選不上的過路客。

陳冠榮說，高雄，這個他父親付出生命的城市，即便他拼命的為了大局付出時間、心力、甚或情緒的犧牲，還是只能吸引到這種狂蜂浪蝶程度的政客嗎？「台灣的政治人物，真的只有這種水平嗎？我真的真的很不想承認...」

對於法院認定高雄氣爆案高市府有責，但請求權時效已過，免除賠償分擔的爭議，陳冠榮嗆「那些只看得懂顏色的政治人物搞不懂的數學，雄中數學資優班智力測驗最高分的我來說明給你們看！」

他說，代位求償跟善款借9億，實際上付出了634813444元，法院判華運榮化負擔金額 365510617元，含市府負擔的總額為609184362元；也就是說，市府預算自己要付(609184362 -365510617=243673745)元，至於要由預算出，還是善款出，尚待討論。

他說，法院不認同的是(634813444-365510617=269302827)這部份，法院認為這部份不算賠償，也就是說，如果時效沒超過的話，災民可以透過代位加訴訟拿到 609184362 + 243673745元，也就是榮化三成，華運三成，市府四成拿兩次，不過這個多賺四成的bug直接在代位求償的規則裡擋掉了。

陳冠榮怒批：「我覺得這數學跟邏輯了不起國中程度而已！身為掌管眾人之事的政治人物搞不懂的還在那跳針市府不用賠償的，撞牆死一死算了！」

災民自救會長陳冠榮計算代位求償賠償方式，指市府並非免賠。圖／取自陳冠榮臉書
災民自救會長陳冠榮計算代位求償賠償方式，指市府並非免賠。圖／取自陳冠榮臉書
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高雄氣爆代位求償惹議，災民自救會長陳冠榮透過臉書表示，一審宣判後，不同顏色的陣營...
高雄氣爆代位求償惹議，災民自救會長陳冠榮透過臉書表示，一審宣判後，不同顏色的陣營紛紛出來發表高見，卻從未曾見過這些人現身幫過災民一絲一毫。圖／取自陳冠榮臉書
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氣爆自救會
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