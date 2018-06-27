買回政府捐助財團法人 綠：可接受立法院監督

2018-06-27 15:18 中央社 台北27日電



民進黨立法院黨團針對財團法人法草案今天提出再修正動議，政府出資捐助的財團法人買回機制，3年內可由政府買回，回復國營接受立法院監督；宗教財團法人部分，另以法律定之。

民進黨立委李俊俋下午接受中央社訪問表示，財團法人法草案今天可望三讀，原來歸政府所有就應該回歸政府所有，財務要公開透明，民進黨團提出再修正動議，3年內可由政府買回原來的股份，回復國營必須接受立法院的監督，是這次修法的重點。

根據民進黨團提出的修正動議規定，於本法施行前因接受民間捐贈轉為民間捐助之財團法人者，在本法施行後3年內，主管機關經審認該財團法人之政策目的仍存在，而有未能達成社會公益或辦理公權力委託目的，或規避政府監督之情事，得捐贈財產補足依現有基金總額計算之差額，回復為政府捐助之財團法人。

他以糖協為例表示，政府捐助的財團法人股份被稀釋後，從政府所有變成私人所有，本來就不合理，其次，政府出資卻變成民間所有，如果股份低於50%以下，根本無法監督管理、財務也無法公開透明，股份占50%以上須受立法院預算審查與監督。

李俊俋表示，有關宗教團體排除財團法人法規範，民進黨團主張增訂第75條草案規定，宗教財團法人之許可設立、組織、運作及監督管理，另以法律定之。於完成立法前，適用民法及其他相關法律之規定。前項宗教財團法人之範圍，由中央目的事業主管機關認定之。