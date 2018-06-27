酈英傑將出任AIT處長 總統府：盼持續推展台美交流

2018-06-27 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



美國在台協會（AIT）宣布，AIT台北辦事處新任處長由酈英傑出任。圖／取自AIT網站 分享 facebook 美國在台協會（AIT）宣布，AIT台北辦事處新任處長由酈英傑出任。總統府表示，「我們對於這項人事安排表示誠摯歡迎」。隨著美國在台協會內湖新館的落成，代表台美關係的重要里程碑，期盼未來酈英傑就任處長後，雙方能持續就台美間許多合作交流事項繼續推展，讓台美關係邁向更緊密友好的新紀元。

總統府表示，酈英傑為美國資深外交官，外交資歷完整，嫻熟台美雙邊關係。過去擔任台灣協調處處長及AIT台北辦事處副處長任內，推動台美關係不遺餘力，曾參與多項台美關係重要推案，對強化台美關係有許多貢獻。

總統府說，近期以來，美國行政與國會部門陸續提出提升台美關係的主張，我們也持續與美國行政、立法部門就台美關係的進展提升保持緊密聯繫。台灣身為國際社會負責任的一員，始終努力維持兩岸現狀，確保亞太地區和平、繁榮及發展。

總統府表示，美國是台灣在國際上最重要的盟友，而東亞地區的和平穩定，包括持續而良好的台美關係，對於我國以及區域當中所有國家都至關重要。

總統府表示，感謝美國長期以來對台灣在各領域上的堅定支持，而作為國際社會的一員，「我們也會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量」。

總統府也感謝現任AIT台北辦事處長梅健華，在任期間促進台美關係的許多努力。府方表示，近年來台美關係的進展，見證了美國在台協會台北辦事處歷任處長所奠定的堅實基礎，未來我們也將在這樣的基礎上，持續促進雙方夥伴關係。