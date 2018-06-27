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高雄氣爆重傷者嘆：被政治惡鬥得有點精神分裂

2018-06-27 10:19聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄氣爆重傷者之一陳楚睿（左）忍痛復健3年多到手可以按相機快門時，拍下多位氣爆傷...
高雄氣爆重傷者之一陳楚睿（左）忍痛復健3年多到手可以按相機快門時，拍下多位氣爆傷者努力復健、生活的身影，並辦攝影個展展出，當時的高雄市長陳菊到場為他打氣。圖／聯合報資料照片
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高雄氣爆刑事、代位求償民事官司一審判決，高雄市政府被判有40%的責任，藍營猛批高市府，綠營回抨氣爆汙水管是國民黨執政高雄市時所埋設。對於藍綠互批，氣爆重傷者之一陳楚睿在臉書PO文表示，不管藍的、綠的，都是台灣的政府，都是在「共同服務」台灣這塊土地上的人民，高雄氣爆算不算得上是兩個黨派（同一個政府）的歷史共業？

陳楚睿還感慨的反問朋友，是不是跟他一樣，「被政治惡鬥得有點精神分裂呢？」

陳楚睿今年28歲，2014年高雄氣爆事件發生時，是高雄市消防局新莊分隊的替代役男，跟著消防車趕往高雄市前鎮區凱旋路支援救災，和4名警消拉水線合力救災時，突然氣爆，他全身59%二度到三度灼傷，強忍痛苦復健3年多之後才逐漸恢復；去年3月復健到手可以拿相機按快門拍照時，即先後拍下氣爆傷者和其他燒燙傷者的身影，去年11月間也開攝影個展，展出鏡頭下的生命鬥士。開展當天，當時的高雄市長陳菊、副市長許立明、許銘春、李長榮化工公司前董事長李謀偉等都到場為他打氣。

陳楚睿今天在臉書PO文談最近宣判的氣爆官司，認為其中提到79年、80年、84年有關中油申設油管、油管變石化管、台北板橋氣爆後中油有無徹底清查油管等，令他困惑，如果79年到84年的政府有錯，為何不把那時的「政府」抓出來罰？

他最後有感而發：「大家有想過不論什麼黨派，其實都是在共同服務台灣這塊土地上的人民，高雄氣爆算不算的上是兩個黨派（同一個政府）的歷史共業？」

氣爆復健中油
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