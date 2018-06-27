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酈英傑將出任AIT處長 外交部表示歡迎

2018-06-27 10:00聯合報 記者徐偉真╱即時報導

酈英傑。圖/取自AIT網站
酈英傑。圖/取自AIT網站
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酈英傑（William Brent Christensen）將接任美國在台協會台北辦事處（AIT/T）新任處長，外交部今天發布新聞稿指出，中華民國政府對此項人事安排表示竭誠歡迎，並表示酈英傑充分瞭解台美各項議題及我國政策立場，且積極參與推動台美關係，以具體行動展現對台灣的堅定支持及深厚情誼，期盼他就任後，帶領美國在台協會台北辦事處續與我方密切合作，在梅健華（Kin Moy）等歷任處長奠定的堅實基礎上，進一步強化台美夥伴關係。

美國在台協會台北辦事處今天也宣布，酈英傑將於2018年夏季接替現任處長梅健華，成為美國在台協會台北辦事處處長。

外交部表示，酈英傑是美國資深外交官，曾分別於2010年至2012年及2012年至2015年間，先後擔任國務院亞太局台灣協調處處長及AIT/T副處長，嫻熟台美雙邊關係，酈英傑外交資歷完整，在國務院服務近30年，曾多次獲頒獎章肯定其傑出的表現與貢獻。

外交部表示，酈英傑擔任台灣協調處處長及AIT/T副處長任內，推動台美關係不遺餘力，曾參與多項台美關係重要推案，包括我國參與美國「免簽證計畫」（VWP）、簽署新版台美「特權、免稅暨豁免協定」、成立台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）、「國際環境夥伴」計畫（IEP）及「太平洋島國青年領袖計畫」（PILP）等，並曾協助促成美環保署署長麥卡馨（Gina McCarthy）及國務院經濟暨商務助理國務卿芮福金（Charles Rivkin）等高層官員訪台，對強化台美關係著有貢獻，曾獲外交部部頒贈睦誼外交獎章。

美國在台協會外交部
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