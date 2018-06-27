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吳釗燮：盼台日展開對中安保對話 不和陸邦交爭奪戰

2018-06-27 08:19聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

外交部長吳釗燮接受日本媒體產經新聞專訪，希望與日本展開對中安保對話，同時吳釗燮也表示，不會與中國大陸展開邦交國爭奪戰。

吳釗燮表示，日本與台灣都同樣直接面對來自中國的軍事壓力與威脅，中國大陸的軍機自日本宮古海峽南下便是台灣，反之自巴士海峽北上便是對日本的威脅，日台的安全保障密不可分，希望與日本在安保領域交換意見。

吳釗燮以台美關係為例，美國與台灣之間的安保合作非常密切，顯示有沒有邦交關係不是安保對話的前提條件。如果日本政府不希望公開對話，以不公開形式進行也沒有關係，透過雙方對口單位對話也是可行的方式。

另一方面，對日本政府希望我國能早日放寬五縣食品銷台規定，吳釗燮表示，台日雙方合作重新取得消費者的信賴是必要的。

吳釗燮在專訪中也談及近日多個邦交國先後宣布與我斷交一事，他批評中國大陸以「一個中國」原則，稱台灣是中國的一部分，藉由奪取我邦交國抹殺台灣獨立存在的事實。但他也指出，金錢外交是惡性的外交競爭，不會與中國大陸進行友邦爭奪戰。

吳釗燮認為開拓新的外交關係也很可能會被國際社會認為是一種與中國的競爭，未必是正面效果。他主張逐漸深化與日美、歐洲部分對中國抱持警戒感的「理念相近國家」的互動。他舉例，我國今年雖然無法以觀察員身分參加世界衛生大會(WHA)，但與台灣有互動的國家的影響力與數量都比過去更好。

吳釗燮表示，台灣不受中國統治，中國對「一個中國」原則的解釋狹隘，台灣人民不會接受。在專訪中重申不接受「一個中國」原則的方針。

產經新聞在2版、8版刊出吳釗燮的專訪。產經新聞指出，台灣政府官員向沒有邦交的日本提出當局間對話非常罕現。中國大陸人民解放軍在台灣周邊的活動日益頻繁，讓台灣政府比以往更加積極的表態。

外交部長吳釗燮接受日媒專訪，表達希望展開台日對中安保對話。日媒分析，來自中國大陸...
外交部長吳釗燮接受日媒專訪，表達希望展開台日對中安保對話。日媒分析，來自中國大陸的壓力日增，讓我國政府比以往更積極表態。東京記者蔡佩芳／攝影。
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吳釗燮解放軍
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