財團法人法是否納入宗教團體成焦點

2018-06-27 06:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



立法院臨時會今計畫針對「財團法人法」做最後一次朝野協商，對爭議條文進行討論。民進黨團幹事長何欣純表示，將於上午黨團大會中凝聚內部共識，力拚今天三讀過關。

立法院昨針對財團法人法進行朝野協商，是否納入宗教團體成辯論焦點，最終有八條爭議條文保留院會處理。立法院長蘇嘉全預計今上午10時30分繼續朝野協商。

何欣純坦言，納不納入宗教團體，內部意見相當分歧，黨團當然支持財團法人要財務透明，以及建立相關陽光條款與規範，但也不能忽略宗教團體有其特殊性，希望能夠透過今天召開黨團大會獲得共識。

黨內人士表示，財團法人法修法是否納入宗教團體在黨團內部已成不分區立委與區域立委之爭，不分區立委如段宜康、王榮璋等已公開表示希望能夠納入，但區域立委有來自選區的壓力。民進黨團書記長許智傑則表示，大家會在黨團大會中表示意見，但目前原則上會排除宗教團體適用財團法人法。