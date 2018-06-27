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財團法人法是否納入宗教團體成焦點

2018-06-27 06:04聯合報 記者陳熙文╱即時報導

立法院臨時會今計畫針對「財團法人法」做最後一次朝野協商，對爭議條文進行討論。民進黨團幹事長何欣純表示，將於上午黨團大會中凝聚內部共識，力拚今天三讀過關。

立法院昨針對財團法人法進行朝野協商，是否納入宗教團體成辯論焦點，最終有八條爭議條文保留院會處理。立法院長蘇嘉全預計今上午10時30分繼續朝野協商。

何欣純坦言，納不納入宗教團體，內部意見相當分歧，黨團當然支持財團法人要財務透明，以及建立相關陽光條款與規範，但也不能忽略宗教團體有其特殊性，希望能夠透過今天召開黨團大會獲得共識。

黨內人士表示，財團法人法修法是否納入宗教團體在黨團內部已成不分區立委與區域立委之爭，不分區立委如段宜康、王榮璋等已公開表示希望能夠納入，但區域立委有來自選區的壓力。民進黨團書記長許智傑則表示，大家會在黨團大會中表示意見，但目前原則上會排除宗教團體適用財團法人法。

民進黨團總召柯建銘昨也在協商中表示，於臨時會處理「財團法人法」是因為要因應亞太防制洗錢組織（APG）的第三輪相互評鑑，台灣被點名「國際司法互助法」、「財團法人法」及「公司法」必須修法，他建議先排除宗教團體適用「財團法人法」否則審不下去，至於後續的「宗教團體法」要不要列日出條款都可以談。

立法院預計今天三讀通過財團法人法，過去政府捐助卻又轉變成民間的財團法人，都可由政...
立法院預計今天三讀通過財團法人法，過去政府捐助卻又轉變成民間的財團法人，都可由政府買回管理。包括蔣經國基金會（圖）、中技社以及郵政協會、電信協會等，都在其中。 圖／聯合報系資料照片
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財團法人法民進黨立法院
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