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在北海道撞傷日本老太太昏迷 台灣旅客被捕

2018-06-26 23:31聯合報 記者雷光涵╱即時報導

日本NHK報導，今天中午北海道十勝清水町，有一名騎乘腳踏車的老太太遭車輾過重傷昏迷，日本警方當場以過失駕駛傷害罪逮捕了台灣籍旅客。

根據報導，被害人是住在附近的74歲鳥海勝子，當時她騎腳踏車要過馬路，被右方駛來的汽車撞擊，雖然立即送醫，但頭部遭重創，目前仍處於昏迷狀態。被捕的45歲台灣旅客于姓駕駛說，他有看到腳踏車，但沒想到被害人要過馬路。于姓駕駛與妻兒共三人在北海道自助旅行，今天開著租來的車要前往小樽。事發現場是雙線車道的轉彎處，沒有斑馬線或紅綠燈，日警正在進一步調查。

今天中午在日本北海道十勝清水町，騎乘腳踏車的老太太遭車碾過重傷昏迷，日本警方當場...
今天中午在日本北海道十勝清水町，騎乘腳踏車的老太太遭車碾過重傷昏迷，日本警方當場以過失駕駛傷害罪逮捕了台灣籍旅客。圖／擷自NHK
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北海道自助旅行傷害罪
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