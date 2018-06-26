法航改註中國台灣 議員質詢法國政府立場

2018-06-26 20:29 中央社 巴黎26日專電



在中國政府近期要求下，法國航空公司把官方網站訂票系統上的台灣列在中國之下。 截圖自法航官網／中央社 分享 facebook 法國航空公司（Air France）網站訂票系統5月悄悄把台灣的註記方式改為「台灣，中國」，3位國民議會議員針對政府立場及防範外國干涉法國企業的措施，書面質詢外交部。

中國政府4月25日致函44家外國航空公司更改對台灣的稱呼，原本顯示台灣的都要加上「中國」。

法航網站訂票系統5月初還顯示「台北，台灣桃園國際機場-台灣」，目前顯示「台北，台灣桃園國際機場-台灣，中國」。

3位國民議會議員對此提出書面質詢，他們是共和黨籍（LR）的史陀曼（Eric Straumann）和黑澤（Jean-Luc Reitzer），及民主獨立聯盟暨行動與獨立黨團（UAI）的德拉霍迪耶（Laure de La Raudiere）。

史陀曼詢問外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）有關中國向航空公司施壓、標註台灣為中國地區一事，是否違反相關國家法律上的主權；另外，法國外交該如何回應，好讓法國商業團體有所依據，不用屈服於他國指令。

黑澤也針對中國是否有權要求法國企業符合中國法律一事提問，他表示，在中國指示下，不僅法航在台灣的機場後加上「中國」標註，其他法國企業如寶獅（Peugeot）、雪鐵龍（Citroen）、路易威登（Louis Vuitton）等，也在網站上更改對台灣的稱呼。

他表示，中國政府這樣對外國企業施壓，違反相關國家法律上的主權，玩弄私人企業權利中的「不干預」原則和中國領土以外的個人權利；他詢問政府打算如何應對中國向法國企業施壓，以及中國無視海峽兩岸現實，意圖讓人相信台灣屬於中國，法國政府對此舉動背後的政治考量，又有何立場。

德拉霍迪耶則希望瞭解法國政府立場及面對外國指揮法國企業的應對措施。