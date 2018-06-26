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南市長選戰無黨參選人許忠信：農業需善用地理標示權

2018-06-26 18:56聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

無黨籍台南市長參選人許忠信提出農業轉型政見，認為台南有多種農特產品，強調以「區域均衡發展」一鄉一特產及一鄉一休閒政策的思維，做好產銷管理、提升品質，才能合理化成本與擺脫殺價競爭的惡性循環，尤其發展精緻農業，更要以「地理標示權」為樞紐擴大市場、增加收益。

許忠信表示，台南市位為居嘉南平原中樞，有全國最大的耕作及濱海養殖面積。經屆任縣市首長大力推動，一鄉一特產及一鄉一休閒政策，已打出知名度。另外，結合農漁業研究、改良單位及各級農會的協助，農民已朝多元化行銷發展，或直接內外銷、初級二級加工，或結合觀光休閒，力求建立品牌及行銷通路，以擴大市場、增加收益。

許忠信表示，但是國內耕作向以小農為主，耕作面積不大，自加入WTO後，各種農產品大量進口、關稅調降，來自全球性的競爭，農民生存壓力不言自明，不可不重視。唯有做好產銷管理、提升品質，才能合理化成本與擺脫殺價競爭的惡性循環。而發展臺南精緻農業，更要以地理標示權為樞紐。

「善用地理標示權，往精緻農業發展！」許忠信表示，像是一說到法國「波多爾紅酒」、日本的「青森蘋果」大家就會掏錢購買，經過有註冊地理標示權認證的產品，因為品質穩定、有客觀認證，對消費者而言，是可以信賴的、有識別性的產品品牌。

期盼市府設立「地理標示權註冊推動工作會議」，協助推動各區特色產品註冊地理標示權。以行政命令等來輔導地方業者，一起凝聚共識、提升品質、建立品牌，並組成公正客觀的委員會來審查，讓區域產品供應鏈關係利害人能逐步了解、整合共識，共同找出最佳的行動方案，爭取註冊及認證，逐步落實「區域均衡發展」。

無黨籍台南市長參選人許忠信提出農業轉型政見，認為台南有多種農特產品，強調以「區域...
無黨籍台南市長參選人許忠信提出農業轉型政見，認為台南有多種農特產品，強調以「區域均衡發展」一鄉一特產及一鄉一休閒政策的思維，做好產銷管理、提升品質。圖／許忠信提供
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許忠信農民青森
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