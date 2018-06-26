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影／證明釣魚台屬於中國 馬英九：方志資料幫助非常大

2018-06-26 17:07聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

位於新北的世界宗教博物館，今天下午舉行「信俗文化資源交流中心」成立及「歷代福建方志」贈書典禮，前總統馬英九親臨致詞。成立儀式由馬前總統與世界宗教博物館館長陳國寧、福建省萬祥圖書館創辦人暨館長蔡友平等人共同揭牌，交流中心成立之後，未來將會蒐集各宗教信仰、習俗相關的典藏與文化資訊，作為各種宗教文化交流研究之用，同時也建立數位典藏的基礎，永久傳承。

馬前總統在致詞時表示，今天來到世界宗教博物館參加揭牌儀式的原因之一，除了祝賀「信俗文化資源交流中心」的成立，另一個目的就是參與福建省贈送方志給宗教博物館的活動，馬英九說，過去他在研究釣魚台歷史時發現，方志的幫助非常大，台灣雖然在1684年歸入中國的版圖，但當時還只是一個「府」還不是一個「省」，馬英九說他自己接觸的文獻資料裡面，之所以能夠證明釣魚台是屬於中國的根據，最重要的資料來源，就是清代首任御史黃叔璥所寫的「台海使槎錄」，馬英九說，黃叔璥是清朝漢人的御史，他來到台灣巡行各地，考察攻守險隘之後才完成這本書。

《臺海使槎錄》，全書共8卷分三部份：《赤嵌筆談》、《番俗六考》、《番俗雜記》，其中《番俗六考》詳細記錄台灣山川地理、風土民俗，尤其對臺灣原住民的樣貌，更是觀察入微。

世界宗教博物館下午舉行「信俗文化資源交流中心」成立儀式。馬前總統(右二)與眾人揭...
世界宗教博物館下午舉行「信俗文化資源交流中心」成立儀式。馬前總統(右二)與眾人揭牌之後，特別轉頭看清楚牌匾上面的名詞。記者杜建重／攝影
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世界宗教博物館下午舉行「信俗文化資源交流中心」成立大會暨福建「歷代福建方志」贈書...
世界宗教博物館下午舉行「信俗文化資源交流中心」成立大會暨福建「歷代福建方志」贈書典禮。馬前總統在致詞時表示，過去他在研究釣魚台歷史時發現，方志的幫助非常大，所以今天特別來到現場參與贈書盛會。記者杜建重／攝影
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位於新北的世界宗教博物館，下午舉行「信俗文化資源交流中心」成立及「歷代福建方志」...
位於新北的世界宗教博物館，下午舉行「信俗文化資源交流中心」成立及「歷代福建方志」贈書典禮。成立儀式由馬前總統(右二)與世界宗教博物館館長陳國寧(左一)、福建省萬祥圖書館創辦人暨館長蔡友平(右一)等人共同揭牌。記者杜建重／攝影
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馬英九博物館福建
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