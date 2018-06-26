影／證明釣魚台屬於中國 馬英九：方志資料幫助非常大

2018-06-26 17:07 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



位於新北的世界宗教博物館，今天下午舉行「信俗文化資源交流中心」成立及「歷代福建方志」贈書典禮，前總統馬英九親臨致詞。成立儀式由馬前總統與世界宗教博物館館長陳國寧、福建省萬祥圖書館創辦人暨館長蔡友平等人共同揭牌，交流中心成立之後，未來將會蒐集各宗教信仰、習俗相關的典藏與文化資訊，作為各種宗教文化交流研究之用，同時也建立數位典藏的基礎，永久傳承。

馬前總統在致詞時表示，今天來到世界宗教博物館參加揭牌儀式的原因之一，除了祝賀「信俗文化資源交流中心」的成立，另一個目的就是參與福建省贈送方志給宗教博物館的活動，馬英九說，過去他在研究釣魚台歷史時發現，方志的幫助非常大，台灣雖然在1684年歸入中國的版圖，但當時還只是一個「府」還不是一個「省」，馬英九說他自己接觸的文獻資料裡面，之所以能夠證明釣魚台是屬於中國的根據，最重要的資料來源，就是清代首任御史黃叔璥所寫的「台海使槎錄」，馬英九說，黃叔璥是清朝漢人的御史，他來到台灣巡行各地，考察攻守險隘之後才完成這本書。