小英出巡學童迴避? 北市府髮夾彎：將維持上班上課

2018-06-26 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



國防部三軍6校聯合畢業典禮，本周五即將在國防大學政治作戰學院復興崗校區舉行，蔡英文總統將親自出席，不過如今卻傳出為了總統維安，周圍地區不僅要進行交通管制，就連在管制區內的文化國小也遭受波及，當天不僅結業式要改期，甚至還要停班停課，遭諷刺「好大的官威」。

台北市議員王鴻薇、徐弘庭今下午也召開記者會，痛批這樣子「史無前例」的事情，簡直是女皇出巡，學童迴避，實在太扯了。

王鴻薇表示，過去前總統馬英九也曾出席過國防部三軍六校聯合畢典，蔡英文上任後，去年也參加過，但過去文化國小都沒有停課，為什麼今年就要配合總統出巡，被迫停課，那小朋友的受教權誰來負責。

王鴻薇質疑，如今停課消息曝光，總統府完全撇清責任，說全都不知情，所以這麼荒唐的事情，是不是都是柯市府揣摩上意，胡搞瞎搞，還是國安局挖洞給市府跳，陷害市長柯文哲於不義。

徐弘庭表示，總統府都說國安特勤單位不知情，是北投分局去要求學校座停課調整，但其實雙方往來公文都有紀錄，到底是誰說謊，調閱公文就一目了然，將請監察院介入調查，看看到底是誰在說謊。

王鴻薇諷刺，過去柯文哲曾罵過前市長郝龍斌甚麼都不知道，可以去死一死，如今柯文哲對於這麼大一件事情，難道也要說自己也不知道嗎，所以千錯萬錯都是北投分局的錯嗎。

對此，北投分局副分局長吳宜蓉表示，有鑑於去年畢典時有很多陳抗都失序，再加上陳抗區設在豐年公園，距離學校很近，經和文化國小討論後，才發文建議改期。至於是否國安單位都不知情？吳宜蓉說，則說，確實不知情。

市警局督察室特勤股專員王清海表示，總統維安是由督察室特勤股負責，上周五有和總統府侍衛室交換意見，並到現地做簡單會勘，針對警力佈署討論，不過正式會勘還沒開始，不過侍衛室不會干涉北投分局的警力佈署和調度，停課建議也和侍衛室無關。

北市府教育局主秘陳素慧表示，當天國教科收到北投分局公文後，立即致電文化國小知不知道這件事情，學校表示有開過會意，認為當天陳抗、車隊進出，會影響上課時間，才會討論要變更，由於時間緊急，所以科長同意變更，並要求學校應該要和家長有民主討論機制。

陳素慧強調，局長事前完全不知情，今早得知也相當震驚，經和市警局長陳嘉昌討論後，決定維持休業式日期，當天也會正常上下課，管制部分將給文化國小親師生最大的彈性。