小英出席軍校畢典交管同去年？李明賢：警方說謊

2018-06-26 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



總統蔡英文29日將到國防大學復興崗校區出席三軍六校聯合畢業典禮，今被國民黨文傳會主委李明賢報料因擔心去年被近距離抗議，導致封街範圍擴大，文化國小也被迫停課，但北投警分局則稱交管範圍沒擴大也沒要求學校停課。李明賢則質疑，國小去年只封前、後門，主幹道沒封，還能上下課、接送，警方如此公然說謊，是為了誰？校方也證實去年沒因此停課。

蔡英文去年參加三軍六校聯合畢業典禮，車隊行經時，被反年改、全民拔菜團體突破封鎖線跑入車道，伸手攔阻車隊、丟鞋子、丟寶特瓶，迫使車隊一度暫停；今年卻傳出交管封路擴大。

針對交通管制與封路範圍是否擴大，北投警分局指出，管制範圍和去年差不多，沒有特別擴大，事前有告知國小交通管制措施，「可能」會影響家長和學童上下學，校方是自行決定改期，並無要求「封校」。

文化國小校長江啟昱則指出，去年學校並未因此停課，當時校園南側的主幹道中央北路二段沒有封閉，家長還是能接送學生上下課；但今年中央北路二段有管制，連公車都受影響，警方也「建議」學校停課；內部開會討論後，顧及家長與學生通學接送便利與安全，才調整停課，結業式也將提前一天，停課時數則等8月再補。