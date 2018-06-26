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台大接錯管事件後不只1死 台大證實2死但與接錯管無關

小英出席軍校畢典交管同去年？李明賢：警方說謊

2018-06-26 15:16聯合報 記者翁浩然╱即時報導

總統蔡英文29日將到國防大學復興崗校區出席三軍六校聯合畢業典禮，今被國民黨文傳會主委李明賢報料因擔心去年被近距離抗議，導致封街範圍擴大，文化國小也被迫停課，但北投警分局則稱交管範圍沒擴大也沒要求學校停課。李明賢則質疑，國小去年只封前、後門，主幹道沒封，還能上下課、接送，警方如此公然說謊，是為了誰？校方也證實去年沒因此停課。

蔡英文去年參加三軍六校聯合畢業典禮，車隊行經時，被反年改、全民拔菜團體突破封鎖線跑入車道，伸手攔阻車隊、丟鞋子、丟寶特瓶，迫使車隊一度暫停；今年卻傳出交管封路擴大。

針對交通管制與封路範圍是否擴大，北投警分局指出，管制範圍和去年差不多，沒有特別擴大，事前有告知國小交通管制措施，「可能」會影響家長和學童上下學，校方是自行決定改期，並無要求「封校」。

文化國小校長江啟昱則指出，去年學校並未因此停課，當時校園南側的主幹道中央北路二段沒有封閉，家長還是能接送學生上下課；但今年中央北路二段有管制，連公車都受影響，警方也「建議」學校停課；內部開會討論後，顧及家長與學生通學接送便利與安全，才調整停課，結業式也將提前一天，停課時數則等8月再補。

李明賢表示，去年文化國小只有管制封閉前、後門道路，即文化三路、中央北路二段42巷，今年交管封路範圍明明有擴大，還影響國小上課，警方卻公然說謊，「是為了誰？」他可以理解北投警分局可能受高層施壓，也能體諒維安必要性，但影響一班民眾生活、學生上課，「是否過當」。

總統蔡英文29日將到國防大學復興崗校區出席三軍六校聯合畢業典禮，被報料因擔心去年...
總統蔡英文29日將到國防大學復興崗校區出席三軍六校聯合畢業典禮，被報料因擔心去年被近距離抗議，導致封街範圍擴大，文化國小也被迫停課。圖／取自李明賢臉書
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總統蔡英文29日將到國防大學復興崗校區出席三軍六校聯合畢業典禮，被報料因擔心去年...
總統蔡英文29日將到國防大學復興崗校區出席三軍六校聯合畢業典禮，被報料因擔心去年被近距離抗議，導致封街範圍擴大，文化國小也被迫停課。圖／取自李明賢臉書
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停課李明賢
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