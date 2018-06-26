藍籲調查「代位求償」 綠委批：惡意抹黑的政治操作

2018-06-26 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



四年前造成重大死傷的高雄氣爆案，造成32名離者，震驚全國。日前高雄地院判決出爐，有心人士與國民黨刻意對高雄市府惡意攻擊與抹黑，甚至在網路上散播謠言。對此，今日上午民進黨立委劉世芳、許智傑和周春米等人，協同高雄81氣爆善款委員會會長陳冠榮舉行記者會指出，氣爆是各界都不願看到的事，市府盡全力協助所有傷亡者的家屬，站在療傷止痛、哀矜勿喜，對於外界惡意抹黑和選舉操作，是讓高雄市民非常心痛。

陳冠榮的父親是高雄氣爆的罹難者，經歷四年他投入重建工作、擔任氣爆自救會會長，同時還身兼氣爆善款委員會會長，整個過程完整參與。他指出，善款委員會曾討論，總求償金額超過10億元，若由個別災民進行訴訟，所需訴訟費及裁判費難以負擔，因此高市府「先賠償災民」100%救助金，若無代位求償，災民至今仍無法獲得任何救助金，必須等到三審定讞約十年後才能拿到賠款。

劉世芳指出，所有判決都顯示四年前，市長陳菊所帶領的團隊面對氣爆的救災處置，沒有任何不當或違法行為，所有歸責於市府的，都是民國81年設置的箱涵，將中油民國79年埋設的丙烯管包覆在內，而26年前的市長並不是陳菊，是現任國民黨主席吳敦義。

劉世芳強調，國民黨動員所有力量全面攻擊代位求償，無所不用其極抹黑陳菊，就是為了掩蓋現在的高雄市政府，其實被迫幫26年吳敦義市府善後在擦屁股。

周春米表示，氣爆後高雄市府進行兩大救助，災害救助和損害求償，災害救助的部分包含生活扶助與照顧、災區救助與振興、求償救助計劃；損害求償則在2015年12月完成民事起訴程序簽約3149件，救助金共6億3481萬元。氣爆後第一年市府就啟動與32名罹難者家屬全數完成和解，第三年在65位重傷者中與63位完成和解，達成97％和解率。