我駐史瓦帝尼大使中風病倒 目前在南非接受治療

2018-06-26 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



照片為大使陳經銓。報系資料照／記者彭宣雅攝影 分享 facebook 媒體人周玉蔻指出，我國駐史瓦帝尼大使陳經銓身體不適中風，有駐使國友人跟台北的朋友說，大使狀況不佳，已轉入醫療團隊服務的醫院，入住加護病房，以管餵食及注射讓他睡覺減少傷害，至少睡三天；外交部表示，陳經銓接連辦理蔡英文總統訪問史國、史國國王來訪台灣等事宜，積勞成疾，22日病倒辦公室，外交部長吳釗燮已經轉達慰問之意，目前在南非接受診治。

外交部表示，陳經銓連續辦理蔡總統訪史専案、史王來訪及長期推動台史雙邊合作工作，積極負責，積勞成疾，本月22日上午病倒辦公室，駐史館人員除了在第一時間請我派駐史國醫療團施以急救並緊急送醫外，也立刻通報外交部，外交部感到不捨，吳釗燮已轉達慰問及關懷之意，同時請駐館盡全力提供協助，外交部也和使館保持密切聯繫，關注陳經銓病情發展，希望他能早日康復。

外交部表示，史王恩史瓦帝三世也十分關心陳經銓病情，除請史國外交部長、衛生部長不定期瞭解病情外，並在取得家屬同意後，主動安排陳大使轉診至南非醫院，目前駐史醫療團團長與護理師陪同陳經銓在南非診治，外交部已請駐南非代表處就近提供所需協助。

外交部表示，蔡總統對陳經銓勇於任事、致力強化台史邦誼，致積勞重病也表達深摯關切與慰問之意，至盼陳大使早日康復，外交部也電請駐南非代表處轉達總統慰問關懷及期盼早日康復的心意。

外交部表示，駐史國大使館員工在陳經銓就醫期間，仍將堅守工作崗位，維持館務正常運作，繼續積極推動台史雙邊合作。