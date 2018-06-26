宣示反毒 蔡英文：絕不要懷疑政府的決心

2018-06-26 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統今天出席「107年反毒有功人士團體暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮」時表示，反毒是政府的第一要務，絕對不要懷疑政府的決心。她也說明政府近兩年來的反毒成果，包括執行毒品查緝、投入跟整合更多資源、建立更完善的法制、完善社會安全網等。

蔡總統表示，今天除要表揚反毒有功的工作夥伴，還有一個很重要的意義，就是要展示給台灣社會看，當政府全體動起來時，絕對可拿出反毒的具體成果給社會大眾看。她強調，反毒是政府的第一要務，絕對不要懷疑我們的決心，如果有人膽敢挑戰法律，破壞社會治安，下場一定是接受法律制裁。

蔡總統說，要徹底改善毒品問題，必須要跨機關充分合作，政府在全國共六區建置「區域聯防辦公室」，這個辦公室建置起來後，檢、警、調、海巡、憲兵、以及關務等六大緝毒系統，整合情資，加重緝毒力度，一層一層追查毒品源頭。同時，我們也從社區做好防毒工作。

針對政府近兩年來的反毒成果，蔡總統說，政府整合各部會的力量，取得四個反毒的成果。第一個，就是具體的毒品查緝成果。去年政府查獲的毒品製造工廠，比兩年前多了一倍。第二是投入跟整合更多資源，四年之內，會加倍投入100億元預算，全力支持防毒、拒毒、緝毒，及戒毒工作。

蔡總統說，第三個成果，要建立更完善的法制。法務部正在依法籌設「毒品防制基金」，預計明年元旦就會上路，將用來補助各級政府及民間的反毒工作。同時，政府也持續透過毒品危害防制條例的修法，加強新興毒品的防制工作。最後，政府也同步完善社會安全網，從源頭根本降低吸毒人數。