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蔡總統周五赴復興崗 小學生竟要停課暑假補課

2018-06-26 11:59聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍三軍六校畢業典禮將在本周五（29日）在北投復興崗校區舉行，預劃由蔡總統前往主持，疑為避免去年退軍陳抗影響總統車隊行進事件，當地北投分局公布周邊交管，將復興崗校區周邊原車水馬龍的道路全數封閉，交管區域內的文化國小甚至須因此停課，讓學童必須在暑假返校日來補課。

根據網友流傳上網的北投分局公告，當日管制區域北起中和街一線、東至大同街一線、南沿中央路二段237巷、豐年路二段一線、西迄中央北路三段53巷、崗山路、稻香路一線範圍內。範圍奇大。

文化國小位於交管區域裡中央北路，與復興崗平行，距離僅百餘公尺，學校通知家長，原定當天學校要舉行結業式放學，但因北投分局對學校周邊實施交通管制，中央北路至稻香路道路會進行封閉，考慮維安及學童上下學安全，經教育局核定當天停止上課，當天課程改在8月29日(三)返校日補課。

蔡英文總統去年6月30日前往國防大學復興崗校區，出席「106年三軍六校院聯合畢業典禮」，軍退抗議團體也前往抗議，總統車隊準備由中央北路轉入復興崗營區時，突然有抗議民眾突破封鎖線跑入車道，迫使車隊一度暫停。而在蔡車隊到達與離開時，抗議群眾大聲呼喊口號與扔擲水瓶、鞋子等物品，嗆蔡下台，傳國安單位事後遭到指責，檢討維安。

蔡英文總統去年6月30日到國防大學復興崗校區主持三軍六校聯合畢業典禮，總統車隊準...
蔡英文總統去年6月30日到國防大學復興崗校區主持三軍六校聯合畢業典禮，總統車隊準備由中央北路轉入復興崗營區時，突然有抗議民眾突破封鎖線跑入車道，迫使車隊一度暫停。記者程嘉文／攝影
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北投陳抗國防大學畢業典禮蔡英文
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