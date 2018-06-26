蔡英文再拋「蔡習會」 美學者：雙方得有彈性

2018-06-26 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



蔡英文總統25日接受「法新社」（AFP）專訪。圖／法新社 分享 facebook 美國哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫25日表示，兩岸關係陷僵局，很難看到任何一方妥協；至於台灣總統蔡英文再度拋出「蔡習會」，戈迪溫與美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格皆認為，問題在於雙方「彈性」多大。

蔡英文接受法新社專訪時表示， 她很樂意，也有責任與對岸領導人（中國大陸國家主席習近平）坐下來好好談一談。

卡內基國際和平基金會研究副會長包道格（Douglas Paal）25日在華府智庫受訪表示，若中國大陸願意擱置許多它關切的問題，並尋求與蔡英文直接對話的彈性機制，將是個很好的機會，但取決於誰設下會面的條件，

至於「九二共識」是否為「蔡習會」的前提？包道格說，中方一再重申其立場，但也許能找到另一種方式表達，如前總統陳水扁在2000年設法講出「一個中國」的方式，在其就職演說提出「共同來處理未來『一個中國』的問題」。

包道格也提醒，美國總統川普與北韓領導人金正恩會面後，的確讓氣氛緩和，但令人擔憂「川金會」最終失敗收場，所以一定要謹慎。

智庫「史汀生中心」25日舉行談論海峽兩岸情勢的論壇，由國務院前亞太副助卿柯慶生（Thomas Christensen）、哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫（Steven Goldstein）主講。

戈迪溫會後受訪談及「蔡習會」表示，會面不是問題，問題在於有多大彈性，雙方現階段都認為沒有太大的談判空間；若要舉行「蔡習會」，得有人妥協、讓步，但目前雙方的立場只是愈來愈堅定。

戈迪溫在會中則說，兩岸關係陷入僵局，雙方各有立場，他認為事態嚴重，目前很難看到任何一方可能妥協。