美台軍艦互訪？美前亞太副助卿柯慶生：不值得

2018-06-26 06:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務院前亞太副助卿柯慶生25日指出，美軍艦停靠台灣沒有提供任何軍事上的好處，反而提升危機與衝突的可能性，「因此它不值得」；此外，柯慶生提出對台灣改為全募兵制的憂慮，稱這是個「非常大的問題」，不符合台灣所需的不對稱戰略，希望台灣最終能回到傳統的制度。

華府智庫「史汀生中心」25日舉行談論海峽兩岸情勢的論壇，並紀念已故學者容安瀾，曾在小布希總統任內擔任亞太副助卿的柯慶生（Thomas Christensen）、哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫（Steven Goldstein）主講，中華民國駐美副代表薛美瑜開場致詞。

關於「國防授權法案」（NDAA）提出評估美台軍艦互訪可能性、美軍參與適當的台灣軍演等，柯慶生直說，不明白為何美軍艦要訪問台灣港口，為了展現美國愛台灣嗎？但美國不是一直如此表現？

柯慶生表示，美軍艦停靠台灣港口並未帶來任何軍事方面的好處，甚至可能提升危機與衝突的可能性，因此這不值得；這純粹象徵性，但幾乎確定會導致中國大陸的負面反應，對台灣安全而言更糟，而非更好，「因此我說，我反對這件事」。

柯慶生致詞時提出，台灣需要建立足夠軍力，雖然許多人明白不對稱戰略的重要性，但他擔心還有不少人傾向花大筆資金向美購買不必要的軍備，藉此展現美國愛台灣，他認為這並非最好的方式。

另一讓柯慶生憂心之處是台灣改為全募兵制，「這是個非常大的問題」，會導致軍隊更小、更昂貴，也不符合台灣的不對稱戰略；柯慶生說，若一切順利當然很好，但若他的分析沒錯，希望台灣能將這個募兵制視為一項實驗，之後回到傳統的制度。

此外，柯慶生指出，特別憂心2020年兩岸情勢，擔心台灣在軍事方面沒有做好充分準備，以遏阻中國大陸在2020年可能以武力威迫台灣。

柯慶生表示，大陸意識到他們無法贏得台灣民心，台灣總統蔡英文的民調雖低，但還是可能勝過2020年總統大選的國民黨競爭對手。

柯慶生提出三種可能性，一，若國民黨在大選時堅持「一個中國」政策，最終卻輸了，對大陸會對選舉結果相當不滿；二，若國民黨考量「一個中國」在台不受歡迎，而不再堅持「一個中國」，對大陸是一大打擊；三，若國民黨選擇說得不清不楚，民進黨可能為了想與國民黨更明確區隔，而變得更綠。