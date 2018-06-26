中國不是負責任的大國？蔡英文：讓他們自己思考做結論

2018-06-26 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



蔡英文總統25日接受「法新社」（AFP）專訪，針對台美關係、兩岸關係、台灣國際地位及認同、「川金會」等議題，回應媒體提問。被問到中國和梵蒂岡的關係日益增強，會感到恐懼嗎？蔡總統表示，「我們其實是很冷靜理智的在看這件事情」，相信很多其他國家或者是國際社會，也會一起來觀察這種談判。

至於台灣雖然失去幾個友邦，但和美國、日本及許多國家交流日增，這樣究竟有助於面對來自中國的壓力？還是更加激怒中國？蔡總統表示，「我們自己會讓自己能夠更強大，這是我們必須要去承擔的責任」。

記者追問，是否認為中國不是一個負責任的大國？蔡總統說，「讓他們自己思考了自己的責任在哪裡，然後自己去做一個結論」。

以下為總統府提供的部分問答內容：

問：中國和梵蒂岡的關係及對話日益增強，您有何看法？會感到恐懼嗎？

總統：我們其實是很冷靜理智的在看這件事情，也同時會去注意到他們雙方在進行談判的時候，他們所在意的事情是什麼。我相信很多其他國家或者是國際社會，也會跟我們一樣，一起來觀察這種談判，因為它對於宗教自由的保護，跟宗教傳播的一種機會的提供，甚至於中國對於宗教自由這件事情，他們可以尊重到什麼程度？我覺得所有國際社會的重要成員都在看，這個就是中國自己要對國際社會展現出來，他對宗教自由的態度是什麼？

問：您說，雖然失去幾個友邦，但是，台灣和美國、日本及許多國家交流日增。您相信這樣有助於面對來自中國的壓力？會不會更加激怒中國？

總統：我想還是一樣，我們自己會讓自己能夠更強大，這是我們必須要去承擔的責任，這也是我們做為台灣人的重要工作。但是我們要呼籲國際社會，今天台灣所面臨來自中國的威脅，很可能有其他國家也正在面臨這樣的威脅，只是它的程度可能比較小一點，或者有些國家將來也會面對到這些威脅。這個威脅不是只在台灣，是在這個區域，甚至在其它很多的區域都會出現。所以，我覺得如果國際社會認為自由、民主是很重要的價值，是一個普世的價值，是一個大家都要共同去保護的價值的時候，我們就必須要共同地對中國產生一個壓力，讓中國可以承擔起它做為一個大國應該要承擔的責任。

問：您認為中國不是一個負責任的大國？

總統：我希望它(中國)可以認知到他們自己的責任。

問：所以他們不是？

總統：我想這個是不是讓他們自己思考了自己的責任在哪裡，然後自己去做一個結論。

問：您要不要談談台灣認同？希望台灣如何在全世界獲得認同？

總統：我覺得台灣是一個很獨特的地方，幾百年來我們面臨很多不同的挑戰與威脅，可是一路走來我們也都度過了種種的難關。今天我們有很好的民主、經濟，也有好的社會結構。整體來說，台灣人在面對挑戰、度過種種難關的過程中，共同發展了很多的獨特性，也有許多台灣人共同的記憶，而且是他們感到驕傲的地方。這就是所謂的台灣、台灣的價值。也因此台灣人選擇認同做為台灣人，就是因為有這些共同累積的記憶、經驗、價值。這些合起來就是台灣。

問：台灣的民主過程中，您感到沮喪嗎？您在改善與許多國家的關係，同時，外界感受到台灣被孤立，且看到中國的發展。台灣自認為是民主的標竿，或許應該獲得肯定，卻未被認同。您不覺得有點沮喪嗎？