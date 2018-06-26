談改革未提「同婚」 蔡英文：在台灣社會有分歧性

2018-06-26 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



蔡英文總統25日接受「法新社」（AFP）專訪，針對台美關係、兩岸關係、臺灣國際地位及認同、「川金會」等議題，回應媒體提問。蔡總統表示，她上任以來這個階段，最大的挑戰是時間。

記者追問，「同婚」會是第一個任期之內，期望完成的改革嗎？蔡總統表示，「這件事情，其實也有一點在台灣的世代之間有不同的看法」，「也就是40歲以上的人和40歲以下的人對這件事情有不同的看法，在台灣社會它是有一點分歧性」。

不過，她也說，大法官已經做了憲法的解釋，「從某一種角度來講，我們已經階段性的完成了一部分」，後面接續的立法，「我們會讓社會更多元的意見可以整合起來，最後擬訂一個完整的立法」。

以下為總統府提供的部分專訪內容：

問：您說過上任以來遇到一些挑戰，您的下一個挑戰為何？

總統：事實上，在2016年選舉的時候，選民對台灣的未來，是非常有想法，也非常有期待的，而且在2016年的當下，台灣確實碰到很多的挑戰，所以他們對2016年的選舉勇敢做了選擇，但是他們對2016年選出來的總統和政府的期待非常高，他們希望他們所期待的改變都能夠很快實現。所以對2016年選出來的總統來講，時間是最大的挑戰，我必須要跟時間賽跑，把我們很多對台灣應該做的改革，還有很多根本性的改變能夠一一的實現。所以對台灣的總統來講，在這個階段我最大的挑戰是時間。

另外，我們的社會確實面臨到很多的挑戰，比如說來自中國的壓力，總統如何在維持國家的尊嚴、維持國家的主權的情況下，能夠維持兩岸和平的狀態，這是我們最大的挑戰所在。

第二個挑戰是，我們長期以來經濟的發展都是以工業製造和代工的模式來支撐，我們要走向下一個階段，以創新、高技術、高價值的產業型態，來支撐下一階段的經濟發展，這個經濟轉型對臺灣來講確實非常重要，我們在跟時間賽跑，也跟全世界其他的主要經濟的國家在賽跑。

另外一方面，我們還有一個很重要的工作，就是能源轉型。我們面對的是，台灣是一個天災比較多，尤其是颱風、地震比較多的地方，所以核能對我們來講是一個風險比較高的選項，同時在氣候變遷之下，我們長期使用的化石燃料也是對我們的一個挑戰。所以我們必須發展出來另外一種選項，也就是再生能源，而且在過去基礎不足的情況下，要快速的因應再生能源，對我們執政者是一個很大的挑戰。

另外，其實台灣的社會也面臨到世代的衝突，年輕的世代和中老年人的世代，他們有很多價值上的衝突，這個顯示在所得分配的問題、勞動條件的問題上，其實我們都看得到，我們這一次用了很多、很多的時間和精力在做年金改革，其實也是為了讓世代之間能夠保持一個平衡、和諧的狀態。

問：在您提到的改革中，並未提到同婚。同婚會是您在第一任時，期望完成的改革嗎？或者同婚並非您想大力推動的改革？