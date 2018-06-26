接受法新社專訪 蔡總統：願與習近平會面

2018-06-26 02:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林河名 ／台北報導



蔡英文總統昨（25）日接受法新社專訪時表示，台灣遭受中國巨大的壓力，雖然有時覺得挫折，但不能放棄。她呼籲其他國家，和台灣聯手防禦中國的擴張主義目標，保衛各國共有的自由價值。但蔡總統也說，她仍願意與中國國家主席習近平會面，「中國應該知道自己對這個地區的責任，並與台灣對話」。

法新社報導，面對中國在全球影響力日增，台灣作為亞洲的民主燈塔，想要提升在國際上的地位仍然困難重重。對此，蔡總統呼籲其他國家，和台灣聯手防禦中國的擴張主義目標，保衛各國共有的自由價值。

蔡總統說，這不只是對台灣的挑戰，而是對整個地區和世界的挑戰，因為今天是台灣，明天可能就是另一個國家須面對中國擴張勢力，「我們必須共同合作，重申我們的民主自由價值，以約制中國，盡量防止他們擴張霸權勢力。」

對於台灣邦交國減少到18個，蔡總統指出，台灣獲得美國日增的支持，美國國會最近通過法案，為較高層官員訪台鋪路，並建議加強美台軍事交流，美國國務院也批准售台敏感潛艦技術的行銷許可證。蔡總統說，面對中國威脅，「我們有必要加強自衛能力。」

此外，蔡總統也表示，中國應該知道自己對這個地區的責任，並與台灣對話，她希望在自己擔任總統期間，雙方有機會坐下來談。蔡總統說，她願在對等和沒有設政治前提的情況下與習近平會面，這也是她長久以來的立場。