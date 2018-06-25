談「一帶一路」 蔡英文：很多國家開始感到焦慮不安

2018-06-25 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



蔡英文總統25日接受「法新社」（AFP）專訪，針對台美關係、兩岸關係、台灣國際地位及認同、「川金會」等議題，回應媒體提問。被問到中國推動「一帶一路」，蔡總統表示，這個可能是好、也可能是不好，要看中國的取捨，但是已經有很多國家開始感到焦慮跟不安。

蔡英文鮮少提到「一帶一路」。去年十月她出席「玉山論壇」致詞時曾表示，「新南向政策」具有高度的包容性，不會與RCEP（區域全面經濟夥伴協定）、「一帶一路」、或印度與日本的「自由走廊」等彼此競爭，而且還是相輔相成。意即「新南向政策」不會與「一帶一路」競爭。

以下為總統府提供的部分問答內容：

問：有些國家認為中國的擴張，包括「一帶一路」，對其目標國家來說，並非受惠，而是威脅。您是否認同？或是您認為有益於和平穩定，並嘉惠全世界所有人？

總統：這個可能是好、也可能是不好，這要看中國的取捨。

如果中國的一帶一路，是協助其他國家的基礎建設，是基於一種善意、希望能夠協助不同的國家發展他們的經濟，或者是他們國家發展上一種重要的助益的話，我相信其他的國家會感受到中國的善意，也覺得這會是一件正面的事情。

但是如果中國在做這些事情的後面隱藏了一些自我擴張的意圖，甚至於對於其他國家的內政干預、或者是對這些國家在戰略上的制約，這就不一定是一件其他國家願意做、願意看到的事情。因為基本上，每個國家都希望能夠保持他們國家的自主、他們國家自己價值的選擇，而不是受到一個外在的干預。

問：到目前為止，您認為「一帶一路」會帶來正面或負面影響？