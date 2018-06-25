親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
退休金年改衝擊
九合一選戰焦點
文大宿舍案爭議
八仙事件三周年
長照，沒有英雄
空汙法修正三讀
政治
軍事
綜合

若對台灣貼標籤…蔡英文：「堅韌之島」是很好的名稱

2018-06-25 23:12聯合報 記者林河名╱即時報導

蔡英文總統今天接受「法新社」（AFP）專訪，針對台美關係、兩岸關係、台灣國際地位及認同、「川金會」等議題，回應媒體提問。被問到如何描述台灣？蔡總統回答，「如果你要我用兩個字形容台灣的話，就是『堅韌』這兩個字」。

她還說，如果我們要有對台灣有一個Label（標籤）的話，「堅韌之島」對台灣來講是一個很好的名稱。

以下為總統府提供的部分問答內容：

問：您用到「打壓」和「和平」這兩個詞。對您來說，台灣象徵什麼？對台灣知之甚少的人，您會如何描述台灣？

總統：如果你要我用兩個字形容台灣的話，就是「堅韌」這兩個字，或許英文一個字就可以處理。台灣是一個資源不多的地方，幾百年來歷經了不同的人在這裡統治，所以每一個世代的台灣人怎麼樣生存，都是一個最大的挑戰。但是這幾百年來，台灣人都歷經了這些挑戰，而且能夠在這裡發展出來一個很好的民主，也有一個堅實基礎的經濟。這也顯現出來，台灣是一個非常堅韌的地方。

我再講仔細一點，比如說，台灣在二次大戰結束以後，其實歷經了很長一段時間的威權統治，但是我們沒有經過流血的革命，慢慢地演化，讓台灣今天變成亞洲最多元、最活潑的一個民主。所以，這個對台灣來講，是一個區域的典範，一個世界的典範。也就是說，在沒有流血革命的情況下，我們成就了台灣今天一個非常好的民主，而且我們對自由跟人權的保障也非常的重視。

另外一點就是說，台灣也是一個天然災害比較多的地方，資源也比較匱乏，但是我們在這裡孕育出來很多的人才，我們的人才是豐沛的，也打下很好的經濟基礎，我們也要走向下一個世代，以創新為導向的經濟。所以，台灣的經濟發展其實也展現出來台灣人那種堅忍、堅韌的面向。

第三個就是說，台灣有一個很大的鄰居就是中國，在中國持續對台灣的打壓之下，我們仍然堅持民主跟自由價值的同時，我們都還很願意貢獻給國際社會，這不僅是政府願意貢獻，以政府的資源來貢獻國際社會，台灣還有一個非常令人感動的力量，就是台灣志工的力量。台灣的志工在全世界提供很多的服務，也讓很多受到災害侵襲國家的人民，都能強烈感受到台灣的志工，是哪裡有困難、哪裡有災害，台灣的志工就會到那裡。

問： 您最愛臺灣的民主自由嗎？

總統：回到我們剛才的那個問題，如果我們要有對臺灣有一個Label（標籤）的話，「堅韌之島」對台灣來講是一個很好的名稱。

蔡英文總統接受「法新社」（AFP）專訪。圖／法新社
蔡英文總統接受「法新社」（AFP）專訪。圖／法新社
分享

蔡英文總統府川金會
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

談「一帶一路」 蔡英文：很多國家開始感到焦慮不安

2018-06-25 23:29

中國不是負責任的大國？蔡英文：讓他們自己思考做結論

2018-06-26 00:07

談改革未提「同婚」 蔡英文：在台灣社會有分歧性

2018-06-26 00:06

自剖性別歧視經歷 蔡總統讚揚#MeToo運動

2018-06-25 23:03

蔡英文：我很樂意也有責任 與對岸領導人坐下來好好談

2018-06-25 22:47

談台北智慧城市 丁守中嘆：可惜官員腦筋跟不上時代

2018-06-25 21:37

蔡總統讚揚#MeToo運動 鼓勵女性勇於挑戰

2018-06-25 21:16

蔡英文再拋蔡習會 藍：蔡不但是緣木求魚更是精神分裂

2018-06-25 21:08

蔡總統：兩岸應對話 願與習近平會面

2018-06-25 19:42

蔡總統籲世界 挺身約制中國

2018-06-25 19:40

防範暑期打工受傷 蔣萬安：這三件事要注意

2018-06-25 18:47

【即時短評】民粹祖師爺 竟要大家別民粹

2018-06-25 18:09

中國網攻民主國家 總統府：與他國合作因應

2018-06-25 17:42

企業藉買舊車抵換固定汙染源排放 立院二讀

2018-06-25 17:03

諾魯難民送台就醫 府：協助弱勢友邦 實現健康無國界

2018-06-25 16:50

諾魯難民送台就醫 府：樂意照護醫衛弱勢朋友

2018-06-25 16:48

梅健華：盼台美經濟關係提升到數位層次

2018-06-25 16:02

李登輝自日本返抵台灣 心情愉悅

2018-06-25 15:43

我國參加奧運名稱更迭 監委要查

2018-06-25 15:38

畢禮佳話！許銘春頒獎給夫婿「勤學獎」

2018-06-25 14:45

NCC同意權投票全過關 藍批「無牙紙老虎」不進場

2018-06-25 14:23

賴清德：將提廉政工作國家報告

2018-06-25 14:22

蔡總統：反民主力量威脅 台灣首當其衝

2018-06-25 14:21

中共打壓台灣 蔡：爭取國際團結

2018-06-25 13:05

【即時短評】蔡英文與川普 前景似「阱」?

2018-06-25 12:37

澳洲代表處：感謝台灣為諾魯轉診者提供優質醫療服務

2018-06-25 12:00

總統府新聞稿 稱吳釗燮為「美國外交部長」

2018-06-25 11:21

蔡英文呼籲志同道合國家團結 阻止反民主力量蔓延

2018-06-25 11:21

影／賴清德：清廉是政府最基本的責任

2018-06-25 10:43

NCC委員同意權案投票 翁柏宗等3人全過關

2018-06-25 10:24

【重磅快評】菊姊示範災害政治學新典範-角色轉移

2018-06-25 09:43

不認九二共識 孫大千：民進黨玩火自焚拉人民陪葬

2018-06-25 08:05

李登輝到沖繩 台灣人戰亡者揭碑

2018-06-25 01:10

朝野7度協商 空汙法今拚三讀

2018-06-25 01:04

228、白色恐怖 促轉會算出賠償數

2018-06-25 01:01

去年9月祕密協議 台灣唯一簽署接受澳洲難民就醫

2018-06-25 00:43

李登輝提醒中國：台灣不會是你的敵人

2018-06-24 22:21

把中常會當衛生紙 吳敦義用最兇

2018-06-20 15:50
看更多

熱門文章

為何與民進黨合作破局？傳柯文哲指小英被「太后」掌控

2018-06-25 10:05

抗議年改發起7月1日零消費運動 現職警：我不可能做到

2018-06-25 11:55

10年老汽機車注意了！空汙法三讀 排放標準加嚴

2018-06-25 21:39

年改爆房市丟貨潮？ 軍公教3招減房貸壓力

2018-06-25 16:17

不認九二共識 孫大千：民進黨玩火自焚拉人民陪葬

2018-06-25 08:05

姚文智造勢晚會遭網友譏「感謝南部人」 小編中計留言又被酸

2018-06-25 15:10

蔡總統：兩岸應對話 願與習近平會面

2018-06-25 19:42

年底選戰被圍攻？ 柯P：有人講表示你還很重要

2018-06-25 11:40

八仙三周年╱租屋竟遭拒 八仙傷者：房東說怕嚇到別人

2018-06-25 11:03

國防部公布定期晉任將官 22人晉升中、少將

2018-06-25 12:00

海軍軍官疑渉性剝削 軍方重手撤職讓他領不到退伍金

2018-06-25 12:41

總統府新聞稿 稱吳釗燮為「美國外交部長」

2018-06-25 11:21

【即時短評】蔡英文與川普 前景似「阱」?

2018-06-25 12:37

【重磅快評】菊姊示範災害政治學新典範-角色轉移

2018-06-25 09:43

文大宿舍爭議 市府今現勘抓包停車場違規使用

2018-06-25 18:39

秦良丰跳傘墜地40天！秦父說：兒子不怪罪任何人

2018-06-25 14:51

退軍退休俸被砍訴願管道在哪裡？ 國防部公布了

2018-06-25 12:33

不要鬧工作室訪問柯文哲 網友：阿伯回答太可愛了啦！

2018-06-25 09:53

柯文哲省宣傳費妙方 猛拿「押房子」和「佩琪」做文章

2018-06-25 08:00

柯文哲說不打負面選戰 連勝文嗆到噴飯被老婆罵

2018-06-25 17:42

看好度民調 林佳龍盧秀燕各自解讀

2018-06-25 15:58

【即時短評】民粹祖師爺 竟要大家別民粹

2018-06-25 18:09

蔡英文再拋蔡習會 藍：蔡不但是緣木求魚更是精神分裂

2018-06-25 21:08

小英被太后、太子掌控？ 柯P：私下聊的話轉來轉去

2018-06-25 11:26

小英被太后、太子綁架？丁守中酸：那柯文哲是鰲拜嗎？

2018-06-25 17:13

傘兵秦良丰治療1個多月狀況平穩 今早轉院台北三總

2018-06-25 13:23

八仙三周年／別再酸了！傷友遭網民諷「活著拖累家人」

2018-06-25 11:34

藍委控：綠委找財政部當打手 違法調閱又昱報稅資料

2018-06-25 12:08

海軍反潛航空大隊飛官涉性剝削案 記大過將撤職

2018-06-25 14:02

不怕中央拖累 林佳龍：年改興革都往好的方向

2018-06-25 15:29

侯友宜：選舉不是選一些「烏魯木齊」的人

2018-06-25 11:58

大群館遭指消防設備不足？文大駁不實指控

2018-06-25 19:45

八仙事件／傷友創業洗車：盼相信專業 而不是同情

2018-06-25 11:12

小英被太后太子掌控？府：民主社會沒有太后太子

2018-06-25 15:44

蔡總統籲世界 挺身約制中國

2018-06-25 19:40

年改衝擊民間消費 飯店、百貨初估影響一成業績

2018-06-25 16:25

文大宿舍爭議 蘇辦：應勇於面對

2018-06-25 02:02

柯文哲二度請益 王金平：他知道我支持丁守中

2018-06-25 11:00

影／文大宿舍風波 侯友宜嗆：有本事衝著我來

2018-06-25 15:07

年改恐衝擊 飯店、百貨業優惠加碼因應

2018-06-25 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top