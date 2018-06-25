若對台灣貼標籤…蔡英文：「堅韌之島」是很好的名稱

2018-06-25 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



蔡英文總統今天接受「法新社」（AFP）專訪，針對台美關係、兩岸關係、台灣國際地位及認同、「川金會」等議題，回應媒體提問。被問到如何描述台灣？蔡總統回答，「如果你要我用兩個字形容台灣的話，就是『堅韌』這兩個字」。

她還說，如果我們要有對台灣有一個Label（標籤）的話，「堅韌之島」對台灣來講是一個很好的名稱。

以下為總統府提供的部分問答內容：

問：您用到「打壓」和「和平」這兩個詞。對您來說，台灣象徵什麼？對台灣知之甚少的人，您會如何描述台灣？

總統：如果你要我用兩個字形容台灣的話，就是「堅韌」這兩個字，或許英文一個字就可以處理。台灣是一個資源不多的地方，幾百年來歷經了不同的人在這裡統治，所以每一個世代的台灣人怎麼樣生存，都是一個最大的挑戰。但是這幾百年來，台灣人都歷經了這些挑戰，而且能夠在這裡發展出來一個很好的民主，也有一個堅實基礎的經濟。這也顯現出來，台灣是一個非常堅韌的地方。

我再講仔細一點，比如說，台灣在二次大戰結束以後，其實歷經了很長一段時間的威權統治，但是我們沒有經過流血的革命，慢慢地演化，讓台灣今天變成亞洲最多元、最活潑的一個民主。所以，這個對台灣來講，是一個區域的典範，一個世界的典範。也就是說，在沒有流血革命的情況下，我們成就了台灣今天一個非常好的民主，而且我們對自由跟人權的保障也非常的重視。

另外一點就是說，台灣也是一個天然災害比較多的地方，資源也比較匱乏，但是我們在這裡孕育出來很多的人才，我們的人才是豐沛的，也打下很好的經濟基礎，我們也要走向下一個世代，以創新為導向的經濟。所以，台灣的經濟發展其實也展現出來台灣人那種堅忍、堅韌的面向。

第三個就是說，台灣有一個很大的鄰居就是中國，在中國持續對台灣的打壓之下，我們仍然堅持民主跟自由價值的同時，我們都還很願意貢獻給國際社會，這不僅是政府願意貢獻，以政府的資源來貢獻國際社會，台灣還有一個非常令人感動的力量，就是台灣志工的力量。台灣的志工在全世界提供很多的服務，也讓很多受到災害侵襲國家的人民，都能強烈感受到台灣的志工，是哪裡有困難、哪裡有災害，台灣的志工就會到那裡。

問： 您最愛臺灣的民主自由嗎？