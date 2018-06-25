蔡總統：台灣是堅韌之島

2018-06-25 23:08 中央社 台北25日電



總統蔡英文今天接受法新社專訪時表示，如果要用兩個字形容台灣的話，就是「堅韌」，「堅韌之島」對台灣來講是一個很好的名稱。

蔡總統表示，台灣是一個資源不多的地方，幾百年來歷經不同統治，所以每一個世代的台灣人怎麼樣生存，都是最大的挑戰。台灣人都歷經了這些挑戰，發展出來很好的民主、堅實基礎的經濟，這顯現出台灣是一個非常堅韌的地方。

蔡總統說，台灣在二次大戰結束以後，歷經了很長一段時間的威權統治，但是沒有經過流血的革命，而是慢慢地演化，擁有亞洲最多元、最活潑的民主。這是一個區域的典範，一個世界的典範，而且對自由跟人權的保障也非常的重視。

蔡總統指出，台灣也是一個天然災害比較多的地方，資源也比較匱乏，但是孕育出很多人才，打下很好的經濟基礎，下一個世代將走向以創新為導向的經濟。台灣的經濟發展也展現出台灣人堅忍、堅韌的面向。

她說，台灣有一個很大的鄰居是中國，在中國持續對台灣的打壓之下，仍然堅持民主跟自由價值，還很願意貢獻給國際社會，這不僅是政府願意以政府的資源來貢獻國際社會，台灣還有非常令人感動的志工的力量。台灣的志工在全世界提供很多的服務，讓很多受到災害侵襲國家的人民，都能強烈感受到台灣志工的協助，哪裡有困難、哪裡有災害，台灣的志工就會到那裡。