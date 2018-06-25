親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
退休金年改衝擊
九合一選戰焦點
八仙事件三周年
長照，沒有英雄
文大宿舍案爭議
政治
軍事
綜合

蔡總統：台灣是堅韌之島

2018-06-25 23:08中央社 台北25日電

總統蔡英文今天接受法新社專訪時表示，如果要用兩個字形容台灣的話，就是「堅韌」，「堅韌之島」對台灣來講是一個很好的名稱。

蔡總統表示，台灣是一個資源不多的地方，幾百年來歷經不同統治，所以每一個世代的台灣人怎麼樣生存，都是最大的挑戰。台灣人都歷經了這些挑戰，發展出來很好的民主、堅實基礎的經濟，這顯現出台灣是一個非常堅韌的地方。

蔡總統說，台灣在二次大戰結束以後，歷經了很長一段時間的威權統治，但是沒有經過流血的革命，而是慢慢地演化，擁有亞洲最多元、最活潑的民主。這是一個區域的典範，一個世界的典範，而且對自由跟人權的保障也非常的重視。

蔡總統指出，台灣也是一個天然災害比較多的地方，資源也比較匱乏，但是孕育出很多人才，打下很好的經濟基礎，下一個世代將走向以創新為導向的經濟。台灣的經濟發展也展現出台灣人堅忍、堅韌的面向。

她說，台灣有一個很大的鄰居是中國，在中國持續對台灣的打壓之下，仍然堅持民主跟自由價值，還很願意貢獻給國際社會，這不僅是政府願意以政府的資源來貢獻國際社會，台灣還有非常令人感動的志工的力量。台灣的志工在全世界提供很多的服務，讓很多受到災害侵襲國家的人民，都能強烈感受到台灣志工的協助，哪裡有困難、哪裡有災害，台灣的志工就會到那裡。

蔡英文個資
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

若對台灣貼標籤…蔡英文：「堅韌之島」是很好的名稱

2018-06-25 23:12

自剖性別歧視經歷 蔡總統讚揚#MeToo運動

2018-06-25 23:03

蔡英文：我很樂意也有責任 與對岸領導人坐下來好好談

2018-06-25 22:47

談台北智慧城市 丁守中嘆：可惜官員腦筋跟不上時代

2018-06-25 21:37

蔡總統讚揚#MeToo運動 鼓勵女性勇於挑戰

2018-06-25 21:16

蔡英文再拋蔡習會 藍：蔡不但是緣木求魚更是精神分裂

2018-06-25 21:08

蔡總統：兩岸應對話 願與習近平會面

2018-06-25 19:42

蔡總統籲世界 挺身約制中國

2018-06-25 19:40

防範暑期打工受傷 蔣萬安：這三件事要注意

2018-06-25 18:47

【即時短評】民粹祖師爺 竟要大家別民粹

2018-06-25 18:09

中國網攻民主國家 總統府：與他國合作因應

2018-06-25 17:42

企業藉買舊車抵換固定汙染源排放 立院二讀

2018-06-25 17:03

諾魯難民送台就醫 府：協助弱勢友邦 實現健康無國界

2018-06-25 16:50

諾魯難民送台就醫 府：樂意照護醫衛弱勢朋友

2018-06-25 16:48

梅健華：盼台美經濟關係提升到數位層次

2018-06-25 16:02

李登輝自日本返抵台灣 心情愉悅

2018-06-25 15:43

我國參加奧運名稱更迭 監委要查

2018-06-25 15:38

畢禮佳話！許銘春頒獎給夫婿「勤學獎」

2018-06-25 14:45

NCC同意權投票全過關 藍批「無牙紙老虎」不進場

2018-06-25 14:23

賴清德：將提廉政工作國家報告

2018-06-25 14:22

蔡總統：反民主力量威脅 台灣首當其衝

2018-06-25 14:21

空汙法朝野協商破局 今晚恐表決三讀

2018-06-25 14:06

中共打壓台灣 蔡：爭取國際團結

2018-06-25 13:05

空污法立院將決戰 會同會商無共識

2018-06-25 13:04

【即時短評】蔡英文與川普 前景似「阱」?

2018-06-25 12:37

澳洲代表處：感謝台灣為諾魯轉診者提供優質醫療服務

2018-06-25 12:00

總統府新聞稿 稱吳釗燮為「美國外交部長」

2018-06-25 11:21

蔡英文呼籲志同道合國家團結 阻止反民主力量蔓延

2018-06-25 11:21

影／賴清德：清廉是政府最基本的責任

2018-06-25 10:43

NCC委員同意權案投票 翁柏宗等3人全過關

2018-06-25 10:24

【重磅快評】菊姊示範災害政治學新典範-角色轉移

2018-06-25 09:43

不認九二共識 孫大千：民進黨玩火自焚拉人民陪葬

2018-06-25 08:05

今日新聞看點／立院協商空汙法等案

2018-06-25 05:59

李登輝到沖繩 台灣人戰亡者揭碑

2018-06-25 01:10

朝野7度協商 空汙法今拚三讀

2018-06-25 01:04

228、白色恐怖 促轉會算出賠償數

2018-06-25 01:01

去年9月祕密協議 台灣唯一簽署接受澳洲難民就醫

2018-06-25 00:43

李登輝提醒中國：台灣不會是你的敵人

2018-06-24 22:21

到處都要鐵路立體化 學者斥：地方政績提款機

2018-06-24 18:15
看更多

熱門文章

搶生意房價砍半送早餐 五天四夜旅程6千元有找

2018-06-25 00:29

為何與民進黨合作破局？傳柯文哲指小英被「太后」掌控

2018-06-25 10:05

抗議年改發起7月1日零消費運動 現職警：我不可能做到

2018-06-25 11:55

暑假訂房掉一半「年改讓消費力變弱了」

2018-06-24 23:53

年金被砍…單親退休老師 借貸付兒學費

2018-06-25 00:13

10年老汽機車注意了！空汙法三讀 排放標準加嚴

2018-06-25 21:39

年改爆房市丟貨潮？ 軍公教3招減房貸壓力

2018-06-25 16:17

不認九二共識 孫大千：民進黨玩火自焚拉人民陪葬

2018-06-25 08:05

姚文智造勢晚會遭網友譏「感謝南部人」 小編中計留言又被酸

2018-06-25 15:10

蔡總統：兩岸應對話 願與習近平會面

2018-06-25 19:42

年底選戰被圍攻？ 柯P：有人講表示你還很重要

2018-06-25 11:40

國防部公布定期晉任將官 22人晉升中、少將

2018-06-25 12:00

八仙三周年╱租屋竟遭拒 八仙傷者：房東說怕嚇到別人

2018-06-25 11:03

總統府新聞稿 稱吳釗燮為「美國外交部長」

2018-06-25 11:21

海軍軍官疑渉性剝削 軍方重手撤職讓他領不到退伍金

2018-06-25 12:41

史無前例 國安局主秘接軍情局長

2018-06-25 00:38

【即時短評】蔡英文與川普 前景似「阱」?

2018-06-25 12:37

【重磅快評】菊姊示範災害政治學新典範-角色轉移

2018-06-25 09:43

文大宿舍爭議 市府今現勘抓包停車場違規使用

2018-06-25 18:39

秦良丰跳傘墜地40天！秦父說：兒子不怪罪任何人

2018-06-25 14:51

退軍退休俸被砍訴願管道在哪裡？ 國防部公布了

2018-06-25 12:33

不要鬧工作室訪問柯文哲 網友：阿伯回答太可愛了啦！

2018-06-25 09:53

柯文哲省宣傳費妙方 猛拿「押房子」和「佩琪」做文章

2018-06-25 08:00

消費力早已疲軟 旅宿業者憂年底選完才是寒冬

2018-06-25 00:28

去年9月祕密協議 台灣唯一簽署接受澳洲難民就醫

2018-06-25 00:43

退俸變多就不溯及既往…「八百壯士」批政府多變

2018-06-25 00:05

快馬加鞭！軍改處分書 周五前寄出

2018-06-25 00:03

柯文哲說不打負面選戰 連勝文嗆到噴飯被老婆罵

2018-06-25 17:42

看好度民調 林佳龍盧秀燕各自解讀

2018-06-25 15:58

【即時短評】民粹祖師爺 竟要大家別民粹

2018-06-25 18:09

小英被太后、太子掌控？ 柯P：私下聊的話轉來轉去

2018-06-25 11:26

蔡英文再拋蔡習會 藍：蔡不但是緣木求魚更是精神分裂

2018-06-25 21:08

蘇煥智 回鄉選台南市長？

2018-06-25 01:08

小英被太后、太子綁架？丁守中酸：那柯文哲是鰲拜嗎？

2018-06-25 17:13

李登輝到沖繩 台灣人戰亡者揭碑

2018-06-25 01:10

228、白色恐怖 促轉會算出賠償數

2018-06-25 01:01

傘兵秦良丰治療1個多月狀況平穩 今早轉院台北三總

2018-06-25 13:23

八仙三周年／別再酸了！傷友遭網民諷「活著拖累家人」

2018-06-25 11:34

藍委控：綠委找財政部當打手 違法調閱又昱報稅資料

2018-06-25 12:08

搶回年金族 房價砍半送早餐

2018-06-24 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top