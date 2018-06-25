蔡英文：我很樂意也有責任 與對岸領導人坐下來好好談

2018-06-25 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



蔡英文總統今天接受「法新社」（AFP）專訪，針對台美關係、兩岸關係、台灣國際地位及認同、「川金會」等議題，回應媒體提問。被問到是否準備好會晤中國國家主席習近平？蔡總統表示，「做為台灣的總統，我很樂意，而且也有責任與對岸領導人坐下來，好好地談一談」。

蔡總統表示，她也希望中國可以感受到，「我們願意溝通與對話的誠意，也希望他們做為一個區域負責任的一份子，能感知自己也有責任，與台灣坐下來，好好溝通與對話」。

以下為總統府提供的部分問答內容：

問：隨著來自中國的壓力俱增，您是否準備好會晤習近平主席，或是要在何種情況下您才會和他會晤？

總統：我已經在很多不同場合說過，只要是對等、尊嚴、沒有政治前提，做為台灣的領導人，做為台灣的總統，我很樂意，而且也有責任與對岸領導人坐下來，好好地談一談。現在所共同面臨的這些問題，讓對岸的領導人習主席能夠更瞭解台灣的經濟、社會及各層面的發展，讓他在做許多政策、策略的判斷時，不要發生誤判或誤解的情況。

問：您認為近期內有機會嗎？

總統：我想這是雙方需要持續努力的，我們會不斷地告訴對方，對話與溝通是解決現在兩岸許多問題，最重要的一個方法，我也希望中國可以感受到，我們願意溝通與對話的誠意，也希望他們做為一個區域負責任的一份子，能感知自己也有責任，與台灣坐下來，好好溝通與對話。

問：這是您這一任想完成的目標，是您的挑戰之一？