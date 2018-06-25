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柯建銘：空汙修法是進步法案 不容抹黑為打假球

2018-06-25 22:45中央社 台北25日電

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，這次空汙法修正是民國91年最大幅度修法，是一部非常進步有效的法案，擊出滿壘全壘打，豈容國民黨抹黑成打假球。

立法院院會25日晚間持續處理空汙法保留條文，表決時，民進黨立院黨團總召柯建銘（後...
立法院院會25日晚間持續處理空汙法保留條文，表決時，民進黨立院黨團總召柯建銘（後右）坐鎮議場。 中央社
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柯建銘晚間發布新聞稿表示，這次空汙修正是91年以來，最大幅度修法，除了建構追繳不法所得利益、新增檢舉獎金及吹哨者制度外，更針對空氣品質改善的需求，進一步加強燃料及有害汙染物管制，並且擴大汙染源納管範圍，加強交通工具及其他機具排放管制等，可建構更完整的空氣品質管理制度，以有效防制空氣汙染、維護國民健康。

他說，這次修法有其急迫性與必要性。然而經委員會4天審查、2次委員會協商及院長8次協商及署長拜訪委員或辦公室助理40次以上會議，國民黨仍用噴口水的抹黑方式，汙衊民進黨打假球，實與事實相違。

柯建銘說，原條文86條，修正後條文共計100條；這次修法「加重罰金、提高罰鍰、鼓勵檢舉不法」，以及將相關資訊對民眾公開，可以說是一部非常進步有效的法案。明明是滿壘全壘打，豈容國民黨汙衊成打假球。

「爭議條文歷經院會協商達8次之多，幾乎創下歷史紀錄」柯建銘說，「抵換機制」對新設或變更的固定汙染源，得以改善移動汙染源所減少的排放量抵換機制，實為空汙「質」「量」雙降的有效方法。

柯建銘說，中央主管機關會同或會商經濟部（有關機關）的條文，一直被在野黨汙衊成是執政黨在打假球的條款，現在政府各單位不能再各自為政，會同是雙方責任的共同承擔，具體的表現是預算的分擔與編列，因此，空氣汙染的總量管制與緊急防制措施中央主管機關應該會同經濟部（有關機關）共同決定公告實施。

他表示，協商過程中在野黨不斷的抹黑政策，誤導民眾好似用會同就是經濟部凌駕環保署之上、是經濟部的霸王條款。其實，國家發展要整體考量，縱然環保署會商經濟部或有關機關制訂總量管制或緊急防制措施，若無共識仍須由行政院就國家整體發展需要考量，決定相關政策。

時代力量主張授權地方可制定更嚴格標準，柯建銘說，基於政府一體的原則，中央負責設置許可的審查、地方政府負責操作許可證的核發，相關的審查均經專家學者與居民代表的參與及公開程序，不宜再授權地方政府可以自治條例加嚴審查條件的方式來審查相關申請，否則可能發生中央核發設置許可但遭地方政府否決的情事發生，如此不僅會造成業者無所適從，也可能造成國賠事件。

柯建銘說，原本空汙法第53條的處分輕於刑法190之1，雖然空氣汙染防制法相對於刑法環境汙染章是特別法，但基於想像競合後會被架空，全部會被依刑法190之1處分。法官得本法處分違法的公私場所，讓業者得以遵循而避免誤觸法網。也讓產業有健全的發展空間。

柯建銘空污國民黨
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