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總統故鄉大退燒！ 她紅不到一年 這位連里都消失了

長照者投書／媽對大姊說：我不是白住的 是有錢請妳的…

總統故鄉大退燒！ 她紅不到一年 這位連里都消失了

2018-06-26 08:00聯合報 記者謝進盛祁容玉邱瓊玉蔣繼平／報導

阿扁親自發送紅包給鄉親，是許多西庄人熟悉的回憶。 圖／聯合報系資料照片
阿扁親自發送紅包給鄉親，是許多西庄人熟悉的回憶。 圖／聯合報系資料照片
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名人的故鄉，因人而紅，李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文四位民選總統的故鄉，不論阿輝伯的三芝故居、 勇腳馬的興隆路公寓、小英的屏東枋山，若論紅的程度，都比不上扁的故鄉台南官田。

官田不僅成觀光景點，連東西向快速道路也因扁光環臨時增建交流道。不過繁華過盡，最後還是歸於平凡。扁故鄉的西庄里如今已消失，與鄰近的東庄合併為東西庄里了。

阿輝伯祖厝 源興居屬雙龍穴

前總統李登輝是台灣首任民選總統，他的老家位於新北市三芝區埔坪里「源興居」，因有風水師稱源興居是雙龍穴，吸引許多遊客爭相一睹總統故鄉。每年大年初一，阿輝伯都回老家發紅包，長長人龍排隊領紅包。

主建物頂塌 廣場竟見曬菜脯

前總統李登輝故居三芝「源興居」2004年經北觀處整理周邊環境，請來李登輝熱鬧剪綵...
前總統李登輝故居三芝「源興居」2004年經北觀處整理周邊環境，請來李登輝熱鬧剪綵，但隔年就被發現平日遊客不多，附近居民還在源興居廣場曬鹹菜。 圖／聯合報系資料照片
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2000年李登輝卸任後，「源興居」剩零星遊客，曾被記者直擊廣場被拿來曬菜脯。近1、2年源興居主建物屋頂塌陷約三分之一，不少遊客參觀時直呼可惜，大嘆「總統祖厝怎麼變成這樣？」

前總統李登輝故居三芝「源興居」，近1、2年屋頂坍塌約1/3，但受限產權屬私有且有...
前總統李登輝故居三芝「源興居」，近1、2年屋頂坍塌約1/3，但受限產權屬私有且有200多人持分，公部門難以介入協調修繕。 圖／北海岸及觀音山國家風景區管理處提供
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交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處副處長金玉珍表示，2004年曾研議將源興居提報為歷史建築，但主建物產權由李家200多人持分，且李登輝不在其中，要取得共識十分困難。

金玉珍說，因建物產權屬私有，不論北觀處或新北市府都難介入，只知道目前主建物結構尚無太大問題，未來源興居是否修繕，仍要李家人共同決定。

扁官田老家 遊覽車湧「休息站」

跟許多偏僻農村一樣，台南官田西庄人口外流嚴重，設籍不到千人，居民大都以務農為主；誰也沒想到，偏遠小村落竟出了總統陳水扁。

「西庄瞬間暴紅！」西庄里長陳水榮說，阿扁還沒上任就有外地小攤來擺攤，一條近百公尺小巷家家賣扁帽、夾克、馬克杯，「生意好得不得了！」旅遊團遊覽車一輛輛湧入，「西庄休息站」人潮不斷。

前總統陳水扁台南官田西庄故居傳統庭院。 記者謝進盛／攝影
前總統陳水扁台南官田西庄故居傳統庭院。 記者謝進盛／攝影
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70多歲林阿伯說，有一年春節排隊領阿扁紅包的隊伍，從阿扁老家排到1公里外的葫蘆埤，排頭香的一周前就來排隊，讓鄉親們傻眼，「當時西庄人走路都有風！」

台84線東西向快速公路，因阿扁增設西庄交流道。 圖／聯合報系資料照片
台84線東西向快速公路，因阿扁增設西庄交流道。 圖／聯合報系資料照片
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不僅如此，經過當地的台84線東西向快速公路，原本未規劃設交流道，但拜「總統的故鄉」之賜，臨時增加興建西庄交流道；當地惠安宮也因阿扁、扁媽不定時前往拜拜，外地香客大增。

熱鬧聲不再 西庄與他里整併

阿扁故居一度是旅遊勝地，沿線還有指標。 圖／聯合報系資料照片
阿扁故居一度是旅遊勝地，沿線還有指標。 圖／聯合報系資料照片
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阿扁光環褪去後，當地人依舊維持原有作息，巷弄角落不時可見聊天。 記者謝進盛／攝影
阿扁光環褪去後，當地人依舊維持原有作息，巷弄角落不時可見聊天。 記者謝進盛／攝影
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阿扁卸任後光環漸褪，後更身陷囹圄，曾經人潮不斷的西庄日益冷清，香火鼎盛的惠安宮也少了外來進香團，廟旁的「阿扁故鄉服務處」招牌依舊，但多數時間鐵門深鎖，往昔鼎沸人聲成過往。

台南市政府後來推動鄰里整併，西庄與鄰近東庄合併為「東西庄里」，今年起「西庄」不再是行政里， 一度繁華的西庄恢復昔日寂靜。

老馬回公寓 粉絲堵公園陪跑

前總統馬英九卸任後回台北市文山區興隆路老家住，當地民眾特地製作布條懸掛，歡迎馬前...
前總統馬英九卸任後回台北市文山區興隆路老家住，當地民眾特地製作布條懸掛，歡迎馬前總統榮歸故里。 圖／聯合報系資料照片
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前總統馬英九卸任後搬回台北市文山區興隆路30年老公寓，人還沒踏進家門，公寓樓下已有數百名支持者大力揮舞國旗，高喊「馬英九我愛你」、「老鄰居歡迎回來」，熱情的鄉親更是不斷拿著手機衝上前去想和老馬合影。民眾熱情程度，讓馬英九忍不住笑說「回家的感覺真好」。

卸任第一天，前總統馬英九一早就前往興隆路老家旁的公園運動，有粉絲等著與他合照。 ...
卸任第一天，前總統馬英九一早就前往興隆路老家旁的公園運動，有粉絲等著與他合照。 圖／聯合報系資料照片
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愛慢跑的馬英九，卸任後回到家的第一天也不例外，為了「嘉惠」粉絲，他特地更改過去慢跑路線，改跑興隆公園周邊，果真吸引不少粉絲一大清早就守著公園，只為近身一睹老馬丰采，粉絲熱情程度，比看到大牌韓星還熱情。

卸任人氣升 拱他再次選總統

隨著老馬卸任2年多，興隆路盛況雖然不在，但馬人氣回升，出現外溢效應，現所到之處都有民眾開心對著他高喊「總統好」，合照、握手、簽名不斷，甚至還有民眾要馬英九再出來選總統。

女總統祖厝 不到一年熱潮退

蔡英文總統今年2月24日在屏東縣長潘孟安等人陪同下，上午返回故鄉屏東楓港德隆宮前...
蔡英文總統今年2月24日在屏東縣長潘孟安等人陪同下，上午返回故鄉屏東楓港德隆宮前發送紅包，距離古厝約200公尺，一整條路都非常熱鬧。 圖／聯合報系資料照片
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屏東女兒蔡英文當選首任女總統，位於枋山鄉楓港老家頓時暴紅，成為最熱門的旅遊打卡景點，不管平日或假日，蔡家老宅都湧入人潮，攤商小販也嗅到商機前往擺攤，鄉公所還規畫大型停車場，地方期盼蔡上任能帶動總統祖厝探訪熱，為地方觀光產業加分。

總統蔡英文的故鄉屏東楓港蔡家老宅熱潮難以維持，第一年過後就逐漸回歸正常化，從門庭...
總統蔡英文的故鄉屏東楓港蔡家老宅熱潮難以維持，第一年過後就逐漸回歸正常化，從門庭若市變門可羅雀，現在偶有散客及遊覽車前往。 圖／聯合報系資料照片
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當地社區方便遊客造訪首任女總統古厝而設計的路引。 圖／聯合報系資料照片
當地社區方便遊客造訪首任女總統古厝而設計的路引。 圖／聯合報系資料照片
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但不到一年熱潮就逐漸衰減，2017年小英滿周年的就職也沒有舉辦慶祝活動，祖厝也只有零星遊客，冷清場景和原本期待蔡英文上任能帶動家鄉觀光熱潮，落差甚大。地方人士頻頻反映希望能重整古厝形象，若只販賣蔡英文相關紀念商品、茶飲和農特產品，商業氣息太濃，反而會模糊了蔡家傳奇的焦點。

老家無人住 小英返鄉住旅館

蔡家老宅是屋齡逾1甲子的兩層樓磚造建築，已無人居住，由親戚幫忙打掃。當地耆老說，蔡家是當地客家望族，老宅當時相當氣派，不過，蔡英文的父親蔡潔生18歲離開家鄉，排行第11的蔡英文是在台北出生，小時候跟隨父親返鄉掃墓祭祖，下榻當地小旅館，並非真的住在這裡。

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