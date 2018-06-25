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梅健華：盼台美經濟關係提升到數位層次

2018-06-25 16:02中央社 台北25日電

美國在台協會（AIT）處長梅健華今天表示，台灣與美國幾十年來在科技上緊密合作，AIT從2015年開始舉辦數位經濟論壇，希望把台美經濟關係提升到數位的層次。

AIT下午舉辦「2018數位經濟論壇-數位時代的社會變遷」，梅健華、政務委員唐鳳、台灣人工智慧實驗室創辦人與PTT創辦人杜奕瑾、國家發展委員會副主任委員高仙桂、微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯等人共同出席。

梅健華致詞時，先開玩笑的說，他本想學唐鳳用機器人或虛擬實境出席，但唐鳳今天是本尊親自到場，所以他也不敢用分身代打。唐鳳一向提倡用新興科技，讓政府更透明、更民主，並且鼓勵創業家用科技來解決社會問題。在這些方面，唐鳳可以說是全球的先驅，讓他非常敬佩。

梅健華表示，台灣與美國幾十年來在科技上緊密合作，AIT從2015年開始舉辦數位經濟論壇，希望把台美經濟關係提升到數位的層次，尤其把焦點放在新創事業的培育上。

梅健華說，但是在這當中，也應該退一步來思考，數位科技，尤其人工智慧，會為社會帶來什麼樣的轉變與影響，以及如何面對未來的挑戰。希望台美不只是數位時代的商業夥伴，更能一同為世界打造一個包容性的數位未來。

唐鳳致詞時表示，總統蔡英文在520就職演說中提到，「以前的民主是兩個價值觀的對決，現在的民主則是不同價值觀的對話」，從對決到對話，就是社會創新最好的註腳，讓看起來互相衝突者，可以透過數位創新找到共同的價值與解決方案。例如AI（人工智慧），群眾智慧跟人工智慧可以是互相加強，而不是互相競爭，用AI融合創新方法，以解決更多社會問題。

唐鳳表示，29日可能會通過五年期的社會創新行動方案，在解決台灣社會問題的同時，也一起解決全球共通問題，達到聯合國永續發展目標。

HD梅健華出席數位經濟論壇（2）美國在台協會處長梅健華25日在台...
HD梅健華出席數位經濟論壇（2）美國在台協會處長梅健華25日在台北出席2018數位經濟論壇致詞表示，希望美國和台灣不只是數位時代的商業夥伴，只要我們合作，就能創造一個為所有人帶來利益的數位時代。中央社記者張皓安攝　107年6月25日 中央社
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唐鳳梅健華
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