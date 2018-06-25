親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
退休金年改衝擊
九合一選戰焦點
八仙事件三周年
長照，沒有英雄
文大宿舍案爭議
政治
軍事
綜合

不碰垃圾食物、僅吃健康甜食60天…他的身體起了驚人變化

夾娃娃機夾活龍蝦？吃牠 不代表可以戲謔牠！

【即時短評】蔡英文與川普 前景似「阱」?

2018-06-25 12:37聯合報 記者程平╱即時報導

總統蔡英文日前出席美國在台協會內湖新館落成典禮時表示，啟用這棟建築之際，再次堅定彼此在實踐台美共同目標的信念，並說「台美間的情誼前景似錦」。其實說道蔡英文與美國總統川普，某些部分還真的有點像，但要說台美關係就前景似錦，蔡總統還是別把話說太滿。

先談談蔡英文和川普哪裡像?

一、不喜歡聽的就是「假新聞」。川普對於他不喜愛的媒體報導，動輒指為「假新聞」，川普的口頭禪已像瘟疫蔓延到全球各國，至少有21名記者因此入獄。在台灣，近來民進黨也喜歡用「假新聞」三個字來迴避外界的質疑，從香蕉價格到北農總經理吳音寧的爭議，蔡英文巧妙的用「假新聞」一詞，就成功轉移焦點。

二、不喜歡人的就「築高牆」。川普向來就對外來移民不友善，還要在美墨邊界築高牆，雖然近來在各方壓力下讓非法越境的家庭可以團聚，但仍會繼續非法越境的「零容忍」政策。至於蔡英文，對外，縱容台獨讓台海築起了無形的高牆；對內，執政後悖離民心的種種政策，讓總統府、立法院前的拒馬高牆，越搭越高。

但蔡英文別以為在川普上任之後，美國宣布新一批對台軍售、重申《台灣關係法》，還批准美國國防廠商對台灣潛艦國造案的「行銷許可」，台美關係就能前景似錦，放在眼前的朝鮮問題，就是美國利益優先的最好例證。

川普可以因為北韓試射飛彈成功，就痛罵北韓領導人金正恩是「病態小狗」、「小火箭人」，又因為川金會達到他個人設定的目標，大讚金正恩「開放且可敬」，和金正恩的單獨對談「非常非常的棒」，並稱雙方關係「絕佳」，但川普也同時宣布停止美韓聯合軍演，顯示川普只要為了滿足自身利益，敵人可以變朋友，朋友也可以出賣。

依照蔡英文聯美日抗陸政策，在大陸頻頻封殺我國際空間的同時，當然要大書特書台灣與美國間的「堅實情誼」，但像川普這樣自身利益還大於美國利益的美國總統，蔡英文千萬別以為能夠和川普通話10分鐘，川普領導的美國就不會出賣台灣，台美關係不會前景似「阱」。

蔡英文說「台美間的情誼前景似錦」。 報系資料照
蔡英文說「台美間的情誼前景似錦」。 報系資料照
分享

川普蔡英文

相關新聞

總統府新聞稿 稱吳釗燮為「美國外交部長」

2018-06-25 11:21

不認九二共識 孫大千：民進黨玩火自焚拉人民陪葬

2018-06-25 08:05

中共打壓台灣 蔡：爭取國際團結

2018-06-25 13:05

空污法立院將決戰 會同會商無共識

2018-06-25 13:04

澳洲代表處：感謝台灣為諾魯轉診者提供優質醫療服務

2018-06-25 12:00

蔡英文呼籲志同道合國家團結 阻止反民主力量蔓延

2018-06-25 11:21

影／賴清德：清廉是政府最基本的責任

2018-06-25 10:43

NCC委員同意權案投票 翁柏宗等3人全過關

2018-06-25 10:24

【重磅快評】菊姊示範災害政治學新典範-角色轉移

2018-06-25 09:43

今日新聞看點／立院協商空汙法等案

2018-06-25 05:59

李登輝到沖繩 台灣人戰亡者揭碑

2018-06-25 01:10

朝野7度協商 空汙法今拚三讀

2018-06-25 01:04

228、白色恐怖 促轉會算出賠償數

2018-06-25 01:01

去年9月祕密協議 台灣唯一簽署接受澳洲難民就醫

2018-06-25 00:43

李登輝提醒中國：台灣不會是你的敵人

2018-06-24 22:21

到處都要鐵路立體化 學者斥：地方政績提款機

2018-06-24 18:15

李登輝琉球悼念台灣人戰亡者 題字揭碑

2018-06-24 16:40

馮定國辭世 28日舉辦安息禮拜永眠於金山

2018-06-24 16:29

高市府批記性差不要臉 孫大千：沒擔當的政客才不要臉

2018-06-24 16:25

空污法明天拚三讀 國民黨團：希望民進黨回心轉意

2018-06-24 15:23

孫大千要陳菊為氣爆負責 高市府斥：不要記性差還不要臉

2018-06-24 14:02

影／綠議員問3千萬流向 柯P笑回：佩琪已回擊

2018-06-24 14:00

台美關係空前好？ 扁：美不會為台犧牲

2018-06-24 13:31

龍應台：寡情刻薄的台灣社會，是我們想要的未來嗎？

2018-06-24 13:27

立委不滿鮮少朝野協商 蘇院長怎麼自廢武功呢？

2018-06-24 13:11

立委怨部會「靠勢」 法案不溝通

2018-06-24 13:11

柯文哲：在內部會議 罵國民黨罵更兇

2018-06-24 13:00

嘉市府：開蓋恢復河川生命力

2018-06-24 12:10

藍批：綠愛硬闖 部會靠勢 法案不溝通

2018-06-24 11:53

藍批蘇嘉全爭議條文鮮協調 朝野協商功能喪失

2018-06-24 11:26

運動員頭腦簡單？ 馬英九：說這話的人不懂運動

2018-06-24 10:38

高雄氣爆高市府免賠 孫大千：陳菊應向國人道歉

2018-06-24 09:20

打年金又放寬國旅卡 台大醫師：是我笨還是有人瘋了？

2018-06-24 08:02

把中常會當衛生紙 吳敦義用最兇

2018-06-20 15:50
看更多

熱門文章

龍應台：寡情刻薄的台灣社會，是我們想要的未來嗎？

2018-06-24 13:27

退休師借貸付學費 教團批「這就是蔡英文的年金改革」

2018-06-24 17:00

陸軍人事大調動 金馬澎指揮官都換人

2018-06-24 19:05

為何與民進黨合作破局？傳柯文哲指小英被「太后」掌控

2018-06-25 10:05

年改一定溯及既往？ 如果錢會變多就不改

2018-06-24 22:37

孫大千要陳菊為氣爆負責 高市府斥：不要記性差還不要臉

2018-06-24 14:02

搶生意房價砍半送早餐 五天四夜旅程6千元有找

2018-06-25 00:29

暑假訂房掉一半「年改讓消費力變弱了」

2018-06-24 23:53

不認九二共識 孫大千：民進黨玩火自焚拉人民陪葬

2018-06-25 08:05

高市府批記性差不要臉 孫大千：沒擔當的政客才不要臉

2018-06-24 16:25

陸軍外島防區指揮官將異動 「型男」將領受矚

2018-06-24 20:47

史無前例 國安局主秘接軍情局長

2018-06-25 00:38

年金被砍…單親退休老師 借貸付兒學費

2018-06-25 00:13

國安局主秘接軍情局長？ 將創首次紀錄

2018-06-24 18:44

李登輝提醒中國：台灣不會是你的敵人

2018-06-24 22:21

馮定國辭世 28日舉辦安息禮拜永眠於金山

2018-06-24 16:29

蘇煥智可能返台南參選？ 黃偉哲團隊：意外！

2018-06-24 16:52

總統府新聞稿 稱吳釗燮為「美國外交部長」

2018-06-25 11:21

家人頻遭攻訐 侯友宜：有意見對著我來

2018-06-24 15:44

吃金峰魯肉飯被姚文智批裝窮 柯P：不然要去哪裡吃？

2018-06-25 11:40

柯文哲省宣傳費妙方 猛拿「押房子」和「佩琪」做文章

2018-06-25 08:00

【重磅快評】菊姊示範災害政治學新典範-角色轉移

2018-06-25 09:43

去年9月祕密協議 台灣唯一簽署接受澳洲難民就醫

2018-06-25 00:43

抗議年改發起7月1日零消費運動 現職警：我不可能做到

2018-06-25 11:55

台美關係空前好？ 扁：美不會為台犧牲

2018-06-24 13:31

快馬加鞭！軍改處分書 周五前寄出

2018-06-25 00:03

消費力早已疲軟 旅宿業者憂年底選完才是寒冬

2018-06-25 00:28

空污法明天拚三讀 國民黨團：希望民進黨回心轉意

2018-06-24 15:23

文大宿舍爭議 侯友宜：有意見對著我來

2018-06-24 23:01

不要鬧工作室訪問柯文哲 網友：阿伯回答太可愛了啦！

2018-06-25 09:53

【即時短評】從「北伐」評估「南進」 蘇煥智嚴峻考驗

2018-06-24 21:22

到處都要鐵路立體化 學者斥：地方政績提款機

2018-06-24 18:15

國防部公布定期晉任將官 22人晉升中、少將

2018-06-25 12:00

台南市長六搶一？ 許忠信、陳子敬說：尊重

2018-06-24 19:00

姚文智造勢駁棄保？ 學者：關鍵在9月

2018-06-24 18:01

小英被太后、太子掌控？ 柯P：私下聊的話轉來轉去

2018-06-25 11:26

軍情局人事案 國防部：媒體報導不符事實

2018-06-24 20:33

退俸變多就不溯及既往…「八百壯士」批政府多變

2018-06-25 00:05

八仙三周年╱租屋竟遭拒 八仙傷者：房東說怕嚇到別人

2018-06-25 11:03

蘇煥智 回鄉選台南市長？

2018-06-25 01:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top