【即時短評】蔡英文與川普 前景似「阱」?

2018-06-25 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



總統蔡英文日前出席美國在台協會內湖新館落成典禮時表示，啟用這棟建築之際，再次堅定彼此在實踐台美共同目標的信念，並說「台美間的情誼前景似錦」。其實說道蔡英文與美國總統川普，某些部分還真的有點像，但要說台美關係就前景似錦，蔡總統還是別把話說太滿。

先談談蔡英文和川普哪裡像?

一、不喜歡聽的就是「假新聞」。川普對於他不喜愛的媒體報導，動輒指為「假新聞」，川普的口頭禪已像瘟疫蔓延到全球各國，至少有21名記者因此入獄。在台灣，近來民進黨也喜歡用「假新聞」三個字來迴避外界的質疑，從香蕉價格到北農總經理吳音寧的爭議，蔡英文巧妙的用「假新聞」一詞，就成功轉移焦點。

二、不喜歡人的就「築高牆」。川普向來就對外來移民不友善，還要在美墨邊界築高牆，雖然近來在各方壓力下讓非法越境的家庭可以團聚，但仍會繼續非法越境的「零容忍」政策。至於蔡英文，對外，縱容台獨讓台海築起了無形的高牆；對內，執政後悖離民心的種種政策，讓總統府、立法院前的拒馬高牆，越搭越高。

但蔡英文別以為在川普上任之後，美國宣布新一批對台軍售、重申《台灣關係法》，還批准美國國防廠商對台灣潛艦國造案的「行銷許可」，台美關係就能前景似錦，放在眼前的朝鮮問題，就是美國利益優先的最好例證。

川普可以因為北韓試射飛彈成功，就痛罵北韓領導人金正恩是「病態小狗」、「小火箭人」，又因為川金會達到他個人設定的目標，大讚金正恩「開放且可敬」，和金正恩的單獨對談「非常非常的棒」，並稱雙方關係「絕佳」，但川普也同時宣布停止美韓聯合軍演，顯示川普只要為了滿足自身利益，敵人可以變朋友，朋友也可以出賣。