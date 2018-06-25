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暑假作業「玩電動」 哪間小學這麼爽？

NCC人事 藍委不參與同意權投票

2018-06-25 10:53聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

立法院臨時會上午處理國家通訊傳播委員會(NCC)副主委翁柏宗與委員鄧惟中、孫雅麗的人事同意權案。議場投票時，只見民進黨團與時代力量立委排隊領票、圈票及投票。投票結果副主委翁柏宗獲得同意票70票 ，不同意票2票，委員鄧惟中獲得同意票72票，孫雅麗獲得同意票71票、無效票一票。而國民黨團書記長李彥秀與立委許毓仁則在黨團舉行記者會表示，黨團不參與同意權的投票。指NCC要從整體制度面做檢討，包括499之亂、黨政軍介入媒體等問題；都沒有妥善處，新增委員也無法解決。

議場投票時，只見民進黨團與時代力量立委排隊領票、圈票及投票。記者黃義書/攝影
議場投票時，只見民進黨團與時代力量立委排隊領票、圈票及投票。記者黃義書/攝影
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議場投票時，只見民進黨團與時代力量立委排隊領票、圈票及投票。記者黃義書/攝影
議場投票時，只見民進黨團與時代力量立委排隊領票、圈票及投票。記者黃義書/攝影
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國民黨團書記長李彥秀與立委許毓仁則在黨團舉行記者會表示，黨團不參與同意權的投票。...
國民黨團書記長李彥秀與立委許毓仁則在黨團舉行記者會表示，黨團不參與同意權的投票。指NCC要從整體制度面做檢討，包括499之亂、黨政軍介入媒體等問題；都沒有妥善處，新增委員也無法解決。記者黃義書/攝影
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