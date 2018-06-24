親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
退休金年改衝擊
文大宿舍案爭議
派遣人力創新高
政治
軍事
綜合

長照願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從沒講過

台灣伸援諾魯難民 醫護用咖哩便當卸下心防

2018-06-24 21:38中央社 台北24日電

外交部今天證實接受諾魯難民來台就醫。這些難民因身處陌生環境，加上語言不通，情緒相當緊繃，醫護人員為此貼心準備咖哩便當，難民聞到熟悉的味道默默掉下眼淚，終於卸下心防。

外交部今天證實，去年台灣與澳洲簽訂合作備忘錄，讓澳洲政府可將諾魯難民送來台灣就醫，至今已治療10多名急症或重症病患。

此消息一出，有部分媒體以負面角度報導此事，讓協助救援工作的醫護人員相當氣憤。

台安醫院一名不願具名的醫護人員告訴中央社記者，被送往諾魯的難民雖然能暫時免於奔波逃命，但也無處可去，島上只有簡單的醫療站，僅能處理輕微的感冒、咳嗽，一旦罹患較複雜的疾病或需要開刀時，僅少數能到澳洲或巴布亞新幾內亞接受治療，多數人只能靠著止痛藥緩解病痛。

因此，澳洲政府近年多次尋求各國協助，但部分國家礙於政治考量不接收無國籍難民，另有部分國家礙於醫療支出過度昂貴，紛紛退避三舍，以事不關己的心態看待難民的醫療需求。

該名醫護人員指出，台灣身為政治上的難民、孤兒，深刻體會那種被孤立無援的感受，因此國安會、外交部、衛生署、移民署、出入境管理局及台安醫院，歷經近一年的切磋磨合，終於與澳洲政府機關對等部門取得互信及共識，由澳洲政府整合資源，台灣則先由台安醫院負責接待及提供醫療照顧。

今年1月，第一批難民搭乘專機抵達台灣松山機場，大多是症狀較輕微的患者，有的來自斯里蘭卡，也有的來自巴基斯坦，他們眼中滿是惶恐與無助，加上語言不通，和醫事人員之間摩擦不斷。

為了讓難民找回家的感覺，醫護人員貼心替他們準備類似家鄉口味的咖哩便當，一聞到熟悉的味道，兩位難民默默掉下眼淚，緊繃的情緒終於放鬆，吐露他們逃離家鄉的艱辛，以及在難民營遭受的暴力霸凌、婦女遭性侵等記憶。

日前一對伊朗籍母子從諾魯難民營輾轉來到台安接受治療，40多歲的母親需要接受心臟手術、17歲的兒子則有精神問題，來到台灣以後，他們喜歡上台灣的人情味，喜歡這個城市的便利生活，因此治療結束後不願回到諾魯。

不料，英國「衛報」5月報導卻稱兩人在治療過程中被澳洲邊境部隊強壓出境，該名醫護人員也強調，報導並非事實，台安醫院不僅兼顧人道與患者尊嚴，也已完成治療並協助安排患者回國的後續醫療追蹤。

想不到今天消息一出，有許多媒體在沒有求證的情況下，直接以負面口吻報導此事，令該名醫護人員相當生氣，認為台灣利用傲人的醫療水準伸援國際，讓難民在不幸中得到一些關懷，本是好事一件，卻被惡意解讀，讓他感到相當遺憾。

該名醫護人員強調，這不單只是台灣醫療的一小步，更是台灣政府與醫療界迎向世界的一大步，這次的難民救援更是醫療無國界的最佳體現。

難民醫護人員澳洲

相關新聞

龍應台：寡情刻薄的台灣社會，是我們想要的未來嗎？

2018-06-24 13:27

孫大千要陳菊為氣爆負責 高市府斥：不要記性差還不要臉

2018-06-24 14:02

台美關係空前好？ 扁：美不會為台犧牲

2018-06-24 13:31

李登輝提醒中國：台灣不會是你的敵人

2018-06-24 22:21

想當市長也要好體力 柯P不騎單車改做空中瑜珈

2018-06-24 18:59

到處都要鐵路立體化 學者斥：地方政績提款機

2018-06-24 18:15

李登輝琉球悼念台灣人戰亡者 題字揭碑

2018-06-24 16:40

馮定國辭世 28日舉辦安息禮拜永眠於金山

2018-06-24 16:29

高市府批記性差不要臉 孫大千：沒擔當的政客才不要臉

2018-06-24 16:25

影／綠議員問3千萬流向 柯P笑回：佩琪已回擊

2018-06-24 14:00

立委不滿鮮少朝野協商 蘇院長怎麼自廢武功呢？

2018-06-24 13:11

立委怨部會「靠勢」 法案不溝通

2018-06-24 13:11

柯文哲：在內部會議 罵國民黨罵更兇

2018-06-24 13:00

嘉市府：開蓋恢復河川生命力

2018-06-24 12:10

藍批：綠愛硬闖 部會靠勢 法案不溝通

2018-06-24 11:53

藍批蘇嘉全爭議條文鮮協調 朝野協商功能喪失

2018-06-24 11:26

運動員頭腦簡單？ 馬英九：說這話的人不懂運動

2018-06-24 10:38

高雄氣爆高市府免賠 孫大千：陳菊應向國人道歉

2018-06-24 09:20

打年金又放寬國旅卡 台大醫師：是我笨還是有人瘋了？

2018-06-24 08:02

軍人年改三讀後…立院攻守易位 綠清戰場 藍拋火球

2018-06-24 00:11

李登輝：美日台應合作負責亞洲和平穩定

2018-06-23 21:02

李登輝琉球演講 批中國是亞洲不安定因素

2018-06-23 20:24

總統：台灣農產潛力大 要進軍世界市場

2018-06-23 20:19

台灣省政府7月1日走入歷史 國發會活化中興新村

2018-06-23 18:11

蔡英文赴旗山關心蕉價 獲贈「小英乖乖」超驚喜

2018-06-23 17:30

把中常會當衛生紙 吳敦義用最兇

2018-06-20 15:50
看更多

熱門文章

打年金又放寬國旅卡 台大醫師：是我笨還是有人瘋了？

2018-06-24 08:02

龍應台：寡情刻薄的台灣社會，是我們想要的未來嗎？

2018-06-24 13:27

軍校入伍生被爆由幹部代勞洗餐盤 陸軍司令部否認

2018-06-24 12:25

退休師借貸付學費 教團批「這就是蔡英文的年金改革」

2018-06-24 17:00

退伍軍人接招 國防部五日內寄發退除給與重新計算通知函

2018-06-24 10:31

蘇貞昌不參加姚文智造勢晚會 孫大千：害怕被拖累

2018-06-24 10:19

高雄氣爆高市府免賠 孫大千：陳菊應向國人道歉

2018-06-24 09:20

陸軍人事大調動 金馬澎指揮官都換人

2018-06-24 19:05

陳菊為姚文智站台 宣示九二無共識

2018-06-23 22:27

北巿不選轉戰台南市長？ 蘇煥智：外界勸進

2018-06-24 12:40

孫大千要陳菊為氣爆負責 高市府斥：不要記性差還不要臉

2018-06-24 14:02

簡余晏批「暗黑力量」 柯Ｐ：難道是你在指揮的嗎？

2018-06-24 11:22

不對稱作戰又一招 軍高層建議空射地獄火改陸射殲敵

2018-06-24 11:31

派遣亂象多 選了人再簽約 用完就丟狠狠剝削

2018-06-24 01:00

國安局主秘接軍情局長？ 將創首次紀錄

2018-06-24 18:44

投柯P等於投國民黨？ 丁守中酸：姚文智腦袋不清楚

2018-06-24 10:23

馮定國辭世 28日舉辦安息禮拜永眠於金山

2018-06-24 16:29

軍人年改三讀後…立院攻守易位 綠清戰場 藍拋火球

2018-06-24 00:11

蘇煥智可能返台南參選？ 黃偉哲團隊：意外！

2018-06-24 16:52

高市府批記性差不要臉 孫大千：沒擔當的政客才不要臉

2018-06-24 16:25

韓國瑜黨部做總部 陳其邁向中央爭經費

2018-06-23 23:52

台美關係空前好？ 扁：美不會為台犧牲

2018-06-24 13:31

派遣工80.5萬人創新高 專法仍沒著落

2018-06-24 01:00

陸軍外島防區指揮官將異動 「型男」將領受矚

2018-06-24 20:47

家人頻遭攻訐 侯友宜：有意見對著我來

2018-06-24 15:44

獲陳佩琪同意！ 柯文哲押房貸款2千萬拚選戰

2018-06-23 23:30

文大宿舍風波 侯友宜：台灣政治不應這麼的黑暗

2018-06-24 12:09

空污法明天拚三讀 國民黨團：希望民進黨回心轉意

2018-06-24 15:23

運動員頭腦簡單？ 馬英九：說這話的人不懂運動

2018-06-24 10:38

首場造勢晚會 姚文智：光復台北市

2018-06-23 22:35

到處都要鐵路立體化 學者斥：地方政績提款機

2018-06-24 18:15

會報3千場…藍動員基層 三路備戰

2018-06-24 00:16

嘉市府：開蓋恢復河川生命力

2018-06-24 12:10

姚文智造勢駁棄保？ 學者：關鍵在9月

2018-06-24 18:01

柯文哲：在內部會議 罵國民黨罵更兇

2018-06-24 13:00

拿政績助攻…綠立委輔選 部署網戰

2018-06-24 00:18

李登輝琉球悼念台灣人戰亡者 題字揭碑

2018-06-24 16:40

綠議員籲解釋金錢流向 柯Ｐ：多做功課、不要時空錯亂

2018-06-24 11:35

軍情局人事案 國防部：媒體報導不符事實

2018-06-24 20:33

藍批蘇嘉全爭議條文鮮協調 朝野協商功能喪失

2018-06-24 11:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top