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傾聽座談會 陳其邁：推動大社成為綠能生態城

2018-06-24 18:28聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁的傾聽之旅，今到大社區與地方人士座談，陳其邁表示，未來他會把大社的蜜棗、芭樂，行銷到國際高端市場，並加速工業轉型，發展綠能、新材料及AI產業的新興聚落，成為綠能生態城，創造新的工作機會。

出席座談會的包括前高雄縣長余政憲、立委邱議瑩、高市議會民進黨團總召張勝富、議員沈英章、邱俊憲、林芳如、議員參選人江瑞鴻、大社農會幹部、在地里長、社區理事長等地方人士，在場支持者高喊陳其邁「市長凍蒜、議會過半！」

陳其邁表示，目前政府在進行大社工業區的都市計畫法定程序，廣納民眾意見。大社工業區未來將朝向低汙染、高價值產業發展，中油與台塑已朝向綠能科技、新材料產業研發、太陽能產業與人工智慧園區發展，他希望未來以國營事業及大企業的聚集技術、資金帶動中下游廠商轉型升級。

他並表示，大社北鄰燕巢、西接橋頭、東南臨左楠區、西南靠大樹區，位處交通要衝，包括燕巢的大學城、橋頭1000多公頃土地成立科學園區、楠梓中油後勁遷廠發展綠能科技、台塑仁武廠區啟動轉型計畫將成立AI研發中心，未來大社都市計畫會通盤檢討，以符合未來產業升級及生態城市的發展方向，改善大社的生活品質。

民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁今到大社區與地方人士座談。圖／陳其邁提供
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民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁今到大社區與地方人士座談。圖／陳其邁提供
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陳其邁民進黨中油

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