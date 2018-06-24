高市府批記性差不要臉 孫大千：沒擔當的政客才不要臉

2018-06-24 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨前立委孫大千。記者楊正海／攝影 分享 facebook

高雄地院宣判2014高雄氣爆案，市府應負4成責任，但因市府部分因已逾賠償請求權二年時效，免除賠償分擔，等於3000多位災民已無法向市府求償。前立委孫大千呼籲前高市長、總統府秘書長陳菊向全國人民致歉。高市府強調，這是惡意的散播謠言，還要要孫大千不要選北部卻拿高雄刷存在感，還有不要忘記法院究責的是26年前，國民黨主席吳敦義當市長時的排水箱涵工程，「國民黨記性差就算了，不要記性差還不要臉！」

孫大千表示，高雄市政府真的不必「見笑轉生氣」，記性好不好並不丟臉，沒擔當又愛推責任的政客才是真正的不要臉，不是嗎？麻煩高雄市政府回答下列幾個問題：

第一，高雄市政府呼籲，「不要選北部卻拿高雄刷存在感。」原來，關心高雄還要分地域的嗎？那麼一位號稱「南霸天」的高雄市長沒事跑來插手雙北市長的選舉，這又算是怎麼一回事呢？

第二，排水箱涵是吳敦義主席26年前擔任市長時規劃興建的，但是氣爆事件是在4年前發生的，這二十多年來高雄市不都是民進黨執政嗎？高雄市政府水務及工務相關單位都不做維修檢測的嗎？這麼危險的易爆氣體輸送管線埋在市區地底，市政府一點危機意識都沒有嗎？你們平常都是回家睡午覺和按摩嗎？

第三，氣爆發生的第一時間，高雄市政府有沒有對外承認管理疏失和檢測失職的責任呢？為什麼要立刻把責任推到中油和業者的身上呢？是否是因為擔心影響到陳菊市長的連任呢？