李登輝琉球悼念台灣人戰亡者 題字揭碑

2018-06-24 16:40 中央社 沖繩糸滿24日專電



在日本沖繩（琉球）訪問的前總統李登輝24日參加沖繩二戰時台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式，圖為他站在「為國作見證」五字旁的照片。中央社 分享 facebook

正在日本沖繩（琉球）訪問的前總統李登輝今天參加沖繩二戰時台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式，碑文上有他揮毫寫下的「為國作見證」五個字。

95歲的李登輝應那霸市日本台灣和平基金會理事長西田健次郎的邀請訪問沖繩那霸市，今天下午前往沖繩縣糸滿市摩文仁之丘出席台灣人戰亡者慰靈碑開幕儀式。李登輝夫人曾文惠、駐日代表謝長廷、內閣府大臣輔佐官島尻安伊子等人出席。

李登輝致詞時表示，戰爭恐怖且無情，許許多多寶貴生命就此犧牲。1945年2月沖繩島戰役前，有一批從台灣基隆等地調度的約900噸台灣白米，運到沖繩，分送沖繩軍民使用，順利拯救數以萬計沖繩軍民性命。

他說，今天在慰靈碑上，可看到有34位台灣籍死難者，也許是他們，其中有人參與此次運送的行動。

他還說：「身為台灣人的我，熱愛我的國家，將畢生所學貢獻在我所熱愛的台灣土地上。一生中因為戰爭見證太多的磨難。更因為戰爭見證為了生存應如何積極面對生命。」

李登輝說明為何今天在慰靈碑上提了「為國作見證」這幾個字。

他說，人類從歷史中學到教訓，人類之所以偉大的其中一個理由是因為具有學習能力。人類能夠學習是因為有前人給我們樹立的榜樣，用他們的生命為歷史作見證。也因為他們的榜樣與見證，讓後人學到教訓，知所選擇。

李登輝強調，只有和平、自由、民主，讓人類永遠偉大。願大家都來為生命的寶貴做見證，把和平、自由、民主，一代一代傳承下去，讓人類文明，持續偉大。

二戰中來自台灣參戰的20多萬人當中，有3萬人戰死，1萬5000人失蹤。沖繩縣糸滿市摩文仁和平祈念公園的石碑「和平之礎」上刻有34位台灣人的名字。

和平祈念公園內，1975年就建立祭祀韓國出身戰亡者的「韓國人慰靈塔」，但台灣人的慰靈碑「台灣之塔」直到2016年才設立，由總統蔡英文特地為這座塔落款。今天在「台灣之塔」設立了寫有「為國作見證」的慰靈碑。

台灣之塔碑寫著中日文，內容寫著當年日台戰士皆為同胞、生死與共，榮辱同擔。無論時代如何變遷，族群國家如何分隔，凡犧牲一己性命守護他人的義舉，不應被後世遺忘。

李登輝基金會秘書長王燕軍表示，這次李登輝訪日能成行，實在很不簡單，因為兩週前李登輝兩度進出台北榮民總醫院，身體狀況不是很好，主要食慾不振導致營養不良。但李登輝認為要為台灣戰亡者的慰靈碑題字、揭碑意義重大，所以儘管家人反對，他也要參加揭碑儀式。

李登輝昨晚接受日台和平基金會及日本李友會設宴款待發表簡短演說時心情顯得很激動，幾度出現類似哽咽聲。王燕軍表示，對於被刻名在「和平之礎」上的34名台灣人，李登輝想及自己那在二戰時到南洋一去不復返的胞兄，心想那些台灣戰亡者後來遺骨是否被運回台灣、其家屬後來如何等，有一股悲天憫人的胸懷。

李登輝一行今晚出席琉球台僑總會晚宴，明天中午返台。