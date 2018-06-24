龍應台：寡情刻薄的台灣社會，是我們想要的未來嗎？

2018-06-24 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



年金改革新法上路倒數，清大榮譽教授李家同因退休金將被砍減少3、4成，讓他感嘆晚景淒涼，引發各界議論。對此，文化部前部長龍應台今天表示，薪資多少，要看你曾經付出多少，有能力貢獻多少。「叫囂式的一刀切平等，只是輕佻。」台灣真的可以多一點忠厚、感恩，少一點殺伐、輕佻。踐踏努力的人，最後得到一個寡情刻薄的社會，「那是我們想要的未來嗎？」

龍應台今天在臉書上表示，記得新加坡讀者會上那位辛苦的「盲讀者」嗎？今天的聯合早報有她全版的專訪，藝術家莊心珍。莊心珍說，30年來台灣清華大學盲友會免費寄到她家有聲書，從多年前的一大包卡帶到今天幾張薄薄的光碟，為她創造了精神空間。

「我很感恩台灣清華大學盲友會的有聲書，書多到幾輩子都聽不完。對於台灣人我必須豎起大拇指說：贊！很感謝五六千人的台灣義工朋友在讀書給我們聽。」最後一句：「更感谢李家同教授的創辦。」

龍應台說，她不知道盲友會的存在，更不知道是李家同創辦的。

查了資料：「清華大學盲友有聲書籍服務委員會」成立於民國79年，時任清華大學教務長李家同教授鑒於國內盲友的讀物貧乏，盲友無法順利繼續升學以獲得更多的學識，於是便發起「唸書給盲友聽」的活動，因而創辦了「清華大學盲友有聲書籍服務委員會」（簡稱「清大盲友會」）。其與現任清華大學盲友會負責人唐傳義教授（兼清華大學計算機與通訊中心主任）歷經十多年的苦心經營，目前清大盲友會已完成12,317冊有聲書之錄製、有聲母帶總卷數7萬5353卷；並有超過5300位義工，服務超過2600位有聲書讀者。

龍應台表示，莊心珍的感激溢於言表，如果知道剛好是李家同最近被輕佻地拿來做譏諷嘲笑的對象，她大概會覺得不可思議吧。