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吳敦義：九二共識是歷史事實

2018-06-24 12:57中央社 台北24日電

總統府秘書長陳菊指「九二無共識」，中國國民黨主席吳敦義今天說，1992年的九二共識是歷史事實，不是誰講沒有就沒有，就像玄武門事件也是發生過，後來史家訂為玄武門事件。

陳菊昨天為民進黨台北市長參選人姚文智站台，她說「九二無共識」，總統蔡英文堅持九二無共識，台灣一定要用自由民主方式，確保台灣能夠多元發展。

吳敦義上午出席革命實踐研究院建研青年領袖營活動受訪表示，1992年發生的事情是歷史事實，雙方都換文過，就是那35個字，「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」，歷史事實就是這回事，不是哪一個人就可以毀掉的。

國民黨主席吳敦義。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席吳敦義。 圖／聯合報系資料照片
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吳敦義九二共識

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