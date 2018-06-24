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藍批蘇嘉全爭議條文鮮協調 朝野協商功能喪失

2018-06-24 11:26聯合報 記者許家瑜╱即時報導

國民黨團書記長李彥秀表示，過去立法院朝野黨團協商前，前立法院長王金平都會要求各部會事先和立委溝通，但現任院長蘇嘉全不僅不要求部會，針對爭議條文鮮少居中協調，導致朝野功能喪失。

藍營資深國會助理也說，行政官員仰仗民進黨團暴力護航，鮮少到立法院拜會，故宮院長林正儀到立院協商預算時，就被蘇嘉全問，「院長(故宮)是哪一位？」還說「兩年來，院長從沒來拜會過我，連立法院長都不認識他」，凸顯蔡政府官員對立法院長的輕忽。

李彥秀表示，過去王院長相當重視議事規則，也要求行政團隊尊重每位委員及在野黨團的意見，充分討論說明，讓部分疑義能在朝野協商前獲得解決。目前的朝野協商，雖然透明度增高，但是溝通協調的空間卻是更加壓縮，變成另一個各自表述的舞台，審查重大爭議法案更是如此，遇到關鍵條文，執政黨幾乎沒有退讓空間，院長的功能只剩下程序的維持，沒有主導內容企圖與能力，只求走完整過程，針對爭議條文鮮少居中協調，導致朝野功能喪失，淪為過場。

李彥秀強調，朝野協商是院長最重要的工作，更是院長展現並提高自己影響力的舞台，如果沒了有這樣的功能，那麼院長只剩下主持議事的功能，是自我放棄權力，相當可惜。

藍營資深國會助理另表示，王前院長為了朝野和諧，法條在朝野黨團未達一定程度共識情況下不會強行將保留條文送入院會表決，也會尊重少數黨的意見，就連民進黨團的意見也都會率先詢問，與蘇院長作風差距甚大。

立法院李彥秀民進黨

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