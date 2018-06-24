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高雄氣爆高市府免賠 孫大千：陳菊應向國人道歉

2018-06-24 09:20聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

孫大千。聯合報系資料照／記者楊正海攝影
孫大千。聯合報系資料照／記者楊正海攝影
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2014高雄氣爆案造成重大死傷，高雄地院昨宣判，認定市府是主要禍首應負四成責任，榮化、華運各三成，但因市府部分因已逾賠償請求權二年時效，免除賠償分擔，等於3000多位災民已無法向市府求償。前立委孫大千批評，如果他是陳菊，早就恨不得一頭撞死算了！

孫大千指出，明明是高雄氣爆最主要的始作俑者，居然可以藉著巧妙的障眼法，搖身一變成為捍衛市民權益的正義使者，還可以從全國善良民眾的手中募集大量捐款，大做散財童子，然後順利高票連任。不過，再怎樣高明的政治騙術，也總有真相大白的一天。孫大千在此提出四點呼籲：

第一，請陳菊正式代表高雄市政府向全國人民致歉，並且勇敢負起政治責任，給大家一個交代。

第二，高雄市政府應該立即啟動內部調查，還原造成氣爆事件的真相，並且儘速公佈調查報告，追究市府相關失職人員的政治、行政、及法律責任。

第三，請陳菊不要再把高雄氣爆的災後重建，做為市府團隊三不五時對外誇耀的豐功偉績。因為簍子根本是你們捅出來的，高雄市民只是無辜受害的犧牲品。

第四，請監察院主動介入調查，了解在氣爆事件中，到底是誰下令刻意隱瞞事實，轉嫁市府的責任，導致3000多位受害市民錯失求償的時機？並且將幕後黑手移送公務人員懲戒委員會。

氣爆陳菊孫大千

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