打年金又放寬國旅卡 台大醫師：是我笨還是有人瘋了？

2018-06-24 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



台大醫院前副院長王明鉅認為，這張卡該改名叫作「國民不必旅遊卡」。圖／本報系資料照 分享 facebook 「國民旅遊卡」將在七月一日放寬，剛好和公教年改上路同一天，外界解讀是在為年改後民間消費可能大受衝擊預做彌補。台大醫院前副院長王明鉅說，他第一眼看到這則新聞時，以為他們瘋了，網友妙回，麻煩您們發揮專業，強制就醫吧！

台大醫學院教授、竹東分院前院長、台大醫院前副院長王明鉅在臉書PO文指出，上帝要毀滅一個人，必先使其瘋狂，因為一年多之前，他就在臉書上寫過，年金改革對於國內消費一定會有重大衝擊。

他當時就建議應該把被減少的年金中的至少一部分，改為不發現金，而是改發放一定要把錢花掉的消費券型式，仍舊發給這些退休老人。讓這老人能以這些消費券，來吃喝玩樂，來照顧自己的老年生活，就算是拿來買長照輔具、輪椅也無妨。也只有這樣才能讓老人把他們的錢，讓年輕人的產品與服務賺走。

這種作法更會比繼續發打了七折、六折的現金給他們，等於是天天提醒他們「你沒錢了」「別再花錢」，等於是把幾十萬個家庭原本的消費熱情硬生生澆熄的作法，要好太多了。

年金改革的大戲，才剛剛下檔。前一手才不計一切，拿出一大堆「公平正義」的大帽子，推動明明知道一定會把重創國內消費的政策。

沒想到後一手又開始不計一切，把過去為了提振國內觀光產業，拚命限縮國民旅遊卡的使用範圍與用途，變成了「醫美卡」、「第四台卡」、「百貨公司特約卡」等，但無論這張國旅卡的使用範圍再怎麼放寬，對於想活絡內需市場的目的，他預言統統不會有用。

因為所有的持卡軍公教警消本來就已經把這筆錢投入內需市場。就算放寬了之前的限縮規定，也只是把錢從本來的特約商店的口袋，搬到新的特約商店的口袋而已。影響最大的是觀光旅遊業，他認為這張卡該改名叫作「國民不必旅遊卡」，「到底是我笨，還是真的有人瘋了，很快我們就會知道答案了！」