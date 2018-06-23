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姚文智造勢晚會 陳菊力挺：白色力量愈來愈讓人民失望

2018-06-23 21:59聯合報 記者陳熙文╱即時報導

民進黨台北市長參選人姚文智舉辦首場造勢晚會，總統府秘書長陳菊拉著他的手高喊凍蒜。...
民進黨台北市長參選人姚文智舉辦首場造勢晚會，總統府秘書長陳菊拉著他的手高喊凍蒜。 記者謝育炘／攝影
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年底選戰逼近，民進黨台北市參選人姚文智昨舉行首場大型造勢活動，同時也是前高雄市長陳菊北上擔任總統府秘書長後第一場大型輔選活動。陳菊強調，白色的力量愈來愈讓人民失望，姚文智是一個有準備的人，希望大家支持姚文智，就是支持台灣價值。

姚文智昨晚間於民進黨中央黨部前舉行「首都大步走 國家向前行」造勢晚會，民進黨眾星雲集，包括民進黨立委吳思瑤、趙天麟、吳秉叡、段宜康、蘇治芬、陳明文等二十七名綠委皆出席力挺，現任民進黨北市議員和議員參選人也有王威中、高嘉瑜、李慶鋒等二十八名到場。

晚會並請出台北市前觀傳局長簡余晏站台，不過晚會的焦點莫過於陳菊北上後首度出席大型競選活動。陳菊作為活動壓軸，為姚文智演講近二十分鐘，開頭便指出，四年前民進黨與白色力量合作，打敗國民黨，但白色的力量愈來愈讓人民失望，強調台灣自由民主是一代一代努力而來的成果，大家要團結才能夠度過難關，保住台灣的自由民主。

陳菊也為蔡政府的政策辯護，強調年金如果不改革就會面臨破產，但過去的總統都沒有做，蔡總統才出來承擔。他也指出姚文智此次參選與她當初參選高雄市長一樣困難，國民黨的力量也在集合，保守的力量可能復辟，她拜託大家一定要有信心給姚文智機會，並認為支持姚文智就是支持台灣價值。

六二三造勢晚會為民進黨北市提名姚文智參選以來，姚文智第一次舉辦的大型造勢活動，民進黨台北市黨部也在日前發布動員令，要求北市議員、里長等黨公職都動起來，目標要在活動當日衝破萬人到場，預計現場會有一萬一千多人到場，最後主持人也稱現場有超過一萬五千人到場支持。

姚文智民進黨陳菊2018台北市選舉九合一選舉

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