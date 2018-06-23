親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高雄氣爆案宣判
國旅卡使用放寬
退休金年改衝擊
文大宿舍案爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

金曲29不斷更新／茄子蛋奪新人獎 大喊「找到工作了」

蔡總統推銷香蕉乖乖 肯定蕉農與加工業者研發創意

2018-06-23 19:38聯合報 記者林敬殷╱即時報導

「大家吃過香蕉口味的乖乖嗎？」蔡英文總統今天前往高雄美濃訪視當地野蓮產業，順道也再次替蕉農行銷，稍早她透過臉書發文表示，今年高雄旗美地區的蕉農跟加工業者合作，研發出「香蕉乖乖」，讓盛產的香蕉多了新的行銷管道。

嚐過香蕉乖乖的蔡總統說，真的很好吃，大家一定要試看看。

蔡總統表示，「新農業政策」的重點就在行銷。政府要讓台灣農產品進到全世界的市場，也鼓勵大家一起發揮創意，開發不同的農產加工品，為台灣農業開拓新的出路。

蔡英文總統今天到高雄美濃，也品嚐了高雄旗美蕉農與加工業者合作的香蕉乖乖。照片翻自...
蔡英文總統今天到高雄美濃，也品嚐了高雄旗美蕉農與加工業者合作的香蕉乖乖。照片翻自總統臉書。
分享

香蕉蔡英文

相關新聞

總統：台灣農產潛力大 要進軍世界市場

2018-06-23 20:19

全力拚北市議員選戰 鍾沛君、李明賢6月底「準去職」

2018-06-23 18:21

台灣省政府7月1日走入歷史 國發會活化中興新村

2018-06-23 18:11

蔡英文赴旗山關心蕉價 獲贈「小英乖乖」超驚喜

2018-06-23 17:30

影／阻擋勞基法三度修惡 勞公盟凱道遊行

2018-06-23 14:49

扁認同軍公教 羅智強：堅持鬼話的蔡英文能不汗顏？

2018-06-23 14:47

馬英九談缺電：現行綠能政策是遙遠的幻想

2018-06-23 14:12

預算中心批交通工程延宕 金門大橋、淡江大橋案被點名

2018-06-23 13:43

馬英九指農產品無法銷陸 民進黨駁斥

2018-06-23 13:35

馬英九卸任後頻爬山 對國旗歌很有感

2018-06-23 13:28

前瞻基礎建設拚蓋軌道運具 現有建設64%工程延宕

2018-06-23 13:15

淡江、金門「橋」不出來 也被預算中心點名

2018-06-23 13:11

軌道建設延宕 交部：嚴審成本、執行力

2018-06-23 13:11

軌道建設落漆 立院預算中心：64%工程延宕

2018-06-23 13:11

卸任後頻爬山 馬英九：受國旗歌歌詞「山川壯麗」感動

2018-06-23 11:17

美新墨西哥州長訪台 外交部：促經貿能源合作

2018-06-23 10:59

郭台銘向小股東鞠躬 藍：蔡英文難道不汗顏？

2018-06-23 07:15

李登輝抵沖繩 是否見安倍受矚目

2018-06-22 23:53

教育部廢青年活動中心法 救國團：政府單位勿互踢皮球

2018-06-22 20:48

陸委會副主委 陳明祺李麗珍確定出任

2018-06-22 19:27

不滿民進黨利益派綁架價值派 資深黨員今宣布脫黨

2018-06-22 18:10

影／推動台灣正名 李登輝出訪沖繩前說：好

2018-06-22 17:31

社會創新國會成立 盼連結社會創新者與公部門

2018-06-22 17:10

李登輝出訪沖繩 心情愉悅微笑說好

2018-06-22 16:01

民進黨首推新南向實習 強化東南亞交流

2018-06-22 15:59

影／抗議消滅2T 機車團體繞行立院

2018-06-22 15:23

角逐民進黨台南黨部主委失利 王敏行退黨

2018-06-22 15:10

把中常會當衛生紙 吳敦義用最兇

2018-06-20 15:50
看更多

熱門文章

酸姚立明不學無術 包正豪：不知他哪來的臉領學術研究費

2018-06-23 02:47

文大生上政論節目講真話 葉毓蘭大讚：看見台灣希望

2018-06-23 11:33

姚立明指說謊 文大生：被貼上幾近人格謀殺的屈辱標籤

2018-06-23 12:59

軍公教18%歸零公銀卻有6% 扁：標準不一難怪不服！

2018-06-23 08:24

年改衝擊選情大？ 民進黨這樣說…

2018-06-23 00:18

蔡英文年改扯馬英九 馬：我已經習慣了

2018-06-23 11:32

大群館比帝寶 孫大千嗆梁文傑：你蓋一棟做功德

2018-06-23 11:11

父兄是警察、閨密也上公職 甜美正妹不甘心拚上地特

2018-06-22 20:45

國旅卡白話文 不就是拿我加班費...當觀光提款機 刷得心酸

2018-06-23 09:00

柯文哲嘆選舉沒人力物力 孫大千：別矯情討拍了

2018-06-23 08:59

政論節目轟挺宿舍文大生說謊 徐巧芯：在乎學生權益？

2018-06-22 22:32

郭台銘向小股東鞠躬 藍：蔡英文難道不汗顏？

2018-06-23 07:15

扁認同軍公教 羅智強：堅持鬼話的蔡英文能不汗顏？

2018-06-23 14:47

軍公教年改新制 賴清德：7月1日同步上路

2018-06-22 23:29

大陸神盾艦繞台 逗留外海逾一周

2018-06-23 00:01

氣爆案代位求償 高市府過失最重但免賠！

2018-06-22 23:49

卸任後頻爬山 馬英九：受國旗歌歌詞「山川壯麗」感動

2018-06-23 11:17

陳菊「機車空汙論」惹白眼 參選人騎車拜票也中槍

2018-06-23 10:00

文大生寬恕「姚老師」 黃創夏：這就叫格局差別

2018-06-23 18:50

佩琪同意了！ 柯文哲以佩琪房子貸款2000萬競選

2018-06-23 17:08

藍竹縣長提名爭議 盧秀燕：最後一哩路功虧一簣可惜

2018-06-22 22:48

幫災民代位求償 高市府全身而退?

2018-06-23 00:04

馬英九談缺電：現行綠能政策是遙遠的幻想

2018-06-23 14:12

前瞻基礎建設拚蓋軌道運具 現有建設64%工程延宕

2018-06-23 13:15

「虎式風采」 空軍F-5戰機彩繪亮相

2018-06-23 18:25

15年探索 台灣西南海域首度發現「可燃冰」

2018-06-22 20:47

吳芳銘退黨選嘉縣長 自稱無色覺醒引熱議

2018-06-23 10:30

7月1日國旅卡放寬使用 但排除3業別

2018-06-22 21:39

氣爆案高市府過失最重 榮化、華運判賠3億6千多萬

2018-06-22 21:04

國旅卡水電瓦斯項目 觀光局急撤

2018-06-23 00:09

丁守中酸姚文智：動員造勢都是自己人來

2018-06-23 13:41

姚文智辦晚會 阮昭雄籲柯文哲說明房貸去向

2018-06-23 17:43

宿舍租金沒申報？侯友宜：我都按規定申報

2018-06-23 12:50

蔡英文促銷香蕉 獲贈小英乖乖笑開懷

2018-06-23 16:53

馬英九指農產品無法銷陸 民進黨駁斥

2018-06-23 13:35

新聞眼／國旅卡放寬使用 能提振消費？

2018-06-23 00:05

代位求償划算嗎…有人早點拿到錢 有人後悔沒國賠

2018-06-23 00:08

狹路相逢？魏明谷彰化舊鐵道宿舍村巧遇王惠美

2018-06-23 14:48

蔣萬安、丁守中合體 高喊票投丁守中

2018-06-23 11:47

李登輝抵沖繩 是否見安倍受矚目

2018-06-22 23:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top