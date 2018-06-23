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全力拚北市議員選戰　鍾沛君、李明賢6月底「準去職」

2018-06-23 18:21聯合報 記者周志豪╱即時報導

隨年底選戰將屆，國民黨「參選人搖籃」文傳會近來人事也大異動，繼新媒體部代主任黃健豪5月底離職投入台中市議員選戰後，文傳會主委李明賢與文宣部主任鍾沛君也將於6月底「準去職」。前者將辦留職停薪，後者則規劃轉任黨義務發言人。

不過李明賢受訪表示，距離6月底還有一點時間，相關人事案，仍待黨主席吳敦義最後拍板，尚未完全定案。但據了解，李明賢上周起已著手整理辦公室。

據了解，李明賢留職停薪期間，文傳會主委一職將由媒體部主任唐德明暫代，就連也將於6月底去職的黨史館主任王文隆留下業務，也由唐暫時主持。鍾沛君文宣部主任遺缺，則將由黨另一義務發言人洪孟楷接手，兩人已逐步展開業務交接。

至於原本也兼任黨發言人的黃健豪去職後，新媒體事務部工作目前由專員林欣諭暫代，後續接手人選黨中央已積極尋覓。

國民黨文傳會近日現離職潮，除5月底黃健豪已經離職，6月底鍾沛君、王文隆也將相繼去職，就連李明賢也將自7月1日起請不支薪長假至11月30日止。黃健豪去職與鍾沛君、李明賢「準去職」，分別是因要全力投入年底台中市與台北市議員選舉。

目前文傳會轄下共有文宣部、媒體部、新媒體部與黨史館4個單位，5、6月這二波人事異動確定後，僅媒體部主管未異動，其餘4分之3單位主管全部換人。

李明賢新媒體離職

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