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扁認同軍公教 羅智強：堅持鬼話的蔡英文能不汗顏？

2018-06-23 14:47聯合報 記者何祥裕╱即時報導

陳水扁日前曾提到「對軍公教只有感激，千萬不可以將人家污名化，和軍公教無情對立是不智的」，總統府前副秘書長羅智強在臉書貼文表示，難得贊成陳水扁説的話。鬼話連篇的他，這輩子難得説出的人話，給他一個讚，蔡英文，看到連陳水扁説出的人話，能不汗顏嗎？

羅智強引述扁的發言「我要對軍公教的朋友講幾句良心話、感謝的話！軍公教是國家安定最大力量，也是國家安全、進步及希望的推手。軍公教是全民的共同資產，不是我們的敵人！如果我的8年有任何的成績，全體軍公教人員絕對是功勞者之一。對軍公教只有感激，千萬不可以將人家污名化，和軍公教無情對立是不智的。」

羅貼文指出，難得贊成陳水扁説的話。鬼話連篇的他，這輩子難得説出的人話。給他一個讚！但又同時，那個還堅持説鬼話的蔡英文，看到連陳水扁説出的人話，能不汗顏嗎？

網友則回應「不管這些話誰講的，軍公教就是民進黨的魚肉，任他們宰割，選舉要到了更是可以大大消費軍公教人員，成也軍公教，敗也軍公教，這種政黨的嘴臉，我們小老百姓還需要再被這些政客玩弄欺騙嗎?」、「這更凸顯他們只會用自己個人的利益來思考，做為一個政治頂端的人 ，不是思考百姓疾苦，卻只想個人得失。」

前總統陳水扁。圖／本報資料照片
前總統陳水扁。圖／本報資料照片
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軍公教陳水扁羅智強

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